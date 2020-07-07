В четверг Карпаты могут лишить профессионального статуса

Cудьбу львовского клуба решат 9 июля на заседании КДК УАФ

  • 07.07.2020 21:11
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  • 2 комментария
В четверг Карпаты могут лишить профессионального статуса
© ФК Карпаты

По информации Sport.ua, решение о дальнейшей судьбе «Карпат» будет принято девятого июля на заседании Контрольно-Дисциплинарного Комитета УАФ. Напомним, что после двух подряд несыгранных поединков чемпионата страны львовская команда согласно регламенту УПЛ была автоматически отстранена от соревнований.

Как мы сообщали ранее, «зелено-белые» надеялись, что их переведут в Первую лигу. Но, по нашей информации, члены КДК УАФ настроены менее оптимистично. По словам нашего источника в Доме Футбола, «Карпаты» в четверг лишат профессионального статуса. В оставшихся поединках нынешнего сезона соперники «Карпат» получат технические победы, а сами львовяне – технические поражения. Футболистам команды будет предоставлен статус свободных агентов.

Нужно отметить, что «Карпаты» имеют право оспорить это решение КДК в вышестоящей инстанции – Апелляционном Комитете УАФ.

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Источник — Sport.ua

(6 голосов)

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Комментарии
    PFCLviv
    online
      PFCLviv, 07.07.2020 21:36
    -2
    Там ше Ігрь Валєрічя юристи попрацюють...
    Лиса зал....упа з дідом Петром вирішили киданути Ігрь Валєріча... Думаю лису зал...упу чекає добра піз.....д.юліна від Ігря Валєрічя!
    Ссылка
    PFCLviv
    online
      PFCLviv, 07.07.2020 21:26
    -2
    Не нагнітайте !
    Там у вівців свято сьогодні, Рух програв Агробізнесу і тепер їхній апєльсін 600 000 заплатить круасанам !
    Ссылка
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