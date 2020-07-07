В четверг Карпаты могут лишить профессионального статуса

По информации Sport.ua, решение о дальнейшей судьбе «Карпат» будет принято девятого июля на заседании Контрольно-Дисциплинарного Комитета УАФ. Напомним, что после двух подряд несыгранных поединков чемпионата страны львовская команда согласно регламенту УПЛ была автоматически отстранена от соревнований.

Как мы сообщали ранее, «зелено-белые» надеялись, что их переведут в Первую лигу. Но, по нашей информации, члены КДК УАФ настроены менее оптимистично. По словам нашего источника в Доме Футбола, «Карпаты» в четверг лишат профессионального статуса. В оставшихся поединках нынешнего сезона соперники «Карпат» получат технические победы, а сами львовяне – технические поражения. Футболистам команды будет предоставлен статус свободных агентов.

Нужно отметить, что «Карпаты» имеют право оспорить это решение КДК в вышестоящей инстанции – Апелляционном Комитете УАФ.