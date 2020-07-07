Инфицированный коронавирусом Милевский попал в символическую сборную тура

Нападающий брестского «Динамо» Артем Милевский включен в символическую сборную 16-го тура чемпионата Беларуси по футболу.
В матче против команды «Смолевичи» (3:3) украинский форвард сделал голевую передачу и заработал спасительный пенальти.
Затем появилась информация, что Артем инфицирован коронавирусом и ушел на самоизоляцию.
Также в символическую сборную тура попал украинец Максим Слюсарь, игрок «Славии» из Мозыря.
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Источник — Twitter
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