Инфицированный коронавирусом Милевский попал в символическую сборную тура

Также в сборную тура включен Максим Слюсарь, игрок «Славии» из Мозыря

  • 07.07.2020 20:43
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Инфицированный коронавирусом Милевский попал в символическую сборную тура
© ФК Динамо Брест. Артем Милевский

Нападающий брестского «Динамо» Артем Милевский включен в символическую сборную 16-го тура чемпионата Беларуси по футболу.

В матче против команды «Смолевичи» (3:3) украинский форвард сделал голевую передачу и заработал спасительный пенальти.

Затем появилась информация, что Артем инфицирован коронавирусом и ушел на самоизоляцию.

Также в символическую сборную тура попал украинец Максим Слюсарь, игрок «Славии» из Мозыря.

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Источник — Twitter

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      Pro100ecspert, 07.07.2020 21:05
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    Pro100ecspert
      Pro100ecspert, 07.07.2020 21:05
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