Инфицированный коронавирусом Милевский попал в символическую сборную тура

Нападающий брестского «Динамо» Артем Милевский включен в символическую сборную 16-го тура чемпионата Беларуси по футболу.

В матче против команды «Смолевичи» (3:3) украинский форвард сделал голевую передачу и заработал спасительный пенальти.

Затем появилась информация, что Артем инфицирован коронавирусом и ушел на самоизоляцию.

Также в символическую сборную тура попал украинец Максим Слюсарь, игрок «Славии» из Мозыря.