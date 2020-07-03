ВИДЕО. Упал красиво. Как Милевский заработал спасительный пенальти

Брестское «Динамо» сыграло в гостях вничью с командой «Смолевичи»

  • 03.07.2020 23:42
  • 723 просмотра
  • 1 комментарий
ВИДЕО. Упал красиво. Как Милевский заработал спасительный пенальти
© ФК Динамо Брест. Артем Милевский

Сегодня, 3 июля, в матче чемпионата Беларуси между командами «Смолевичи» и «Динамо» Брест была зафиксирована ничья со счетом 3:3.

Украинский форвард Артем Милевский на 81-й минуте заработал пенальти, реализация которого позволила его клубу добыть ничью.

Смотрите видео голов и ключевого эпизода матча «Смолевичи» – «Динамо» Брест – 3:3.

Голы: Вакулич, 48, Мухамедов, 56 (пен), Бутаревич, 79 – Жевнеров, 3 (автогол), Павловец, 42, Гордейчук, 81 (пен.)

ВИДЕО: гол Гордейчука, 81 мин (с пенальти), заработал – Милевский

Видео голов и обзор матча

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — YouTube

(1 голос)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    rus
    online
      rus, 03.07.2020 23:49
    0
    Это школа
    Ссылка
    rus
    online
      rus, 03.07.2020 23:49
    0
    Это школа
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности