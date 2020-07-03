ВИДЕО. Упал красиво. Как Милевский заработал спасительный пенальти

Сегодня, 3 июля, в матче чемпионата Беларуси между командами «Смолевичи» и «Динамо» Брест была зафиксирована ничья со счетом 3:3.

Украинский форвард Артем Милевский на 81-й минуте заработал пенальти, реализация которого позволила его клубу добыть ничью.

Смотрите видео голов и ключевого эпизода матча «Смолевичи» – «Динамо» Брест – 3:3.

Голы: Вакулич, 48, Мухамедов, 56 (пен), Бутаревич, 79 – Жевнеров, 3 (автогол), Павловец, 42, Гордейчук, 81 (пен.)

ВИДЕО: гол Гордейчука, 81 мин (с пенальти), заработал – Милевский

Видео голов и обзор матча