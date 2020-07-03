Милевского вирус не берет. Брестское Динамо сыграло вничью с аутсайдером

«Смолевичи» смогли навязать серьезную борьбу действующему чемпиону Беларуси

  • 03.07.2020 21:07
  • 1045 просмотров
  • 2 комментария
Милевского вирус не берет. Брестское Динамо сыграло вничью с аутсайдером
© ФК Динамо Брест

Сегодня, 3 июля, прошли очередные матчи чемпионата Беларуси. В вечернем поединке встречались «Смолевичи» и «Динамо» Брест. Поединок завершился вничью со счетом 3:3.

У команды гостей в стартовом составе вышел украинский форвард Артем Милевский и провел весь матч на поле.

В брестском клубе накануне зафиксирована вспышка коронавируса. Украинец Александр Нойок оказался инфицирован, а Евгений Хачериди имеет подозрение на COVID-19.

Брестское «Динамо» набрало 26 очков и в турнирной таблице делит места с 3-го по 5-е. 

Чемпионат Беларуси. 16-й тур

«Смолевичи» – «Динамо» Брест – 3:3

Голы: Вакулич, 48, Мухамедов, 56 (пен), Бутаревич, 79 – Жевнеров, 3 (автогол), Павловец, 42, Гордейчук, 81 (пен.)

Турнирная таблица

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Источник — Sport.ua

(6 голосов)

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Комментарии
    rus
    online
      rus, 03.07.2020 21:48
    +1
    zhyr, 03.07.2020 21:39
    проспиртований))))
    Нет. Он знает секрет!
    Ссылка
    zhyr
    online
      zhyr, 03.07.2020 21:39
    -2
    проспиртований))))
    Ссылка
    rus
    online
      rus, 03.07.2020 21:48
    +1
    zhyr, 03.07.2020 21:39
    проспиртований))))
    Нет. Он знает секрет!
    Ссылка
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