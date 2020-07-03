Милевского вирус не берет. Брестское Динамо сыграло вничью с аутсайдером

Сегодня, 3 июля, прошли очередные матчи чемпионата Беларуси. В вечернем поединке встречались «Смолевичи» и «Динамо» Брест. Поединок завершился вничью со счетом 3:3.

У команды гостей в стартовом составе вышел украинский форвард Артем Милевский и провел весь матч на поле.

В брестском клубе накануне зафиксирована вспышка коронавируса. Украинец Александр Нойок оказался инфицирован, а Евгений Хачериди имеет подозрение на COVID-19.

Брестское «Динамо» набрало 26 очков и в турнирной таблице делит места с 3-го по 5-е.

Чемпионат Беларуси. 16-й тур

«Смолевичи» – «Динамо» Брест – 3:3

Голы: Вакулич, 48, Мухамедов, 56 (пен), Бутаревич, 79 – Жевнеров, 3 (автогол), Павловец, 42, Гордейчук, 81 (пен.)

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