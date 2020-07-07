ОФИЦИАЛЬНО. Педру Бриту – новый помощник Луиша Каштру в Шахтере

«Горняки» объявили о начале сотрудничества с португальским специалистом

  • 07.07.2020 16:34
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ОФИЦИАЛЬНО. Педру Бриту – новый помощник Луиша Каштру в Шахтере
© ФК Шахтер. Педру Бриту

Донецкий «Шахтер», как и сообщали накануне португальские источники, договорился о сотрудничестве с молодым специалистом Педру Бриту.

В тренерском штабе «горняков» Педру Бриту заменит Филипе Селиккаю, который отбыл в лиссабонский «Спортинг», где ему предложили возглавить молодежную команду.

Условия сотрудничества с Педру Бриту не раскрываются, однако на официальном сайте «Шахтера» отмечается, что сегодня утром Луиш Каштру уже представил нового помощника команде.

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Источник — ФК Шахтер Донецк

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