ОФИЦИАЛЬНО. Педру Бриту – новый помощник Луиша Каштру в Шахтере

Донецкий «Шахтер», как и сообщали накануне португальские источники, договорился о сотрудничестве с молодым специалистом Педру Бриту.
В тренерском штабе «горняков» Педру Бриту заменит Филипе Селиккаю, который отбыл в лиссабонский «Спортинг», где ему предложили возглавить молодежную команду.
Условия сотрудничества с Педру Бриту не раскрываются, однако на официальном сайте «Шахтера» отмечается, что сегодня утром Луиш Каштру уже представил нового помощника команде.
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Источник — ФК Шахтер Донецк
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