ОФИЦИАЛЬНО. Шахтер подтвердил уход Селиккаи в Спортинг

Помощник главного тренера «Шахтера» Луиша Каштру Филипе Селиккая покинул донецкий клуб, о чем отрапортовал официальный сайт «горняков».
35-летний специалист, как и сообщалось ранее, принял предложение возглавить молодежную команду лиссабонского «Спортинга».
Селиккая уже попрощался с коллегами по тренерскому штабу, футболистами и работниками «Шахтера».
Напомним, португальская пресса сообщала, что Селиккаю в «Шахтере» заменит Педро Брито, который знаком Луишу Каштру по совместной работе в «Витории Гимарайнш».
Источник — ФК Шахтер Донецк
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