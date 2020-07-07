ОФИЦИАЛЬНО. Шахтер подтвердил уход Селиккаи в Спортинг

Один из ассистентов Луиша Каштру покинул донецкий клуб

  • 07.07.2020 16:25
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ОФИЦИАЛЬНО. Шахтер подтвердил уход Селиккаи в Спортинг
© ФК Шахтер. Филипе Селиккая

Помощник главного тренера «Шахтера» Луиша Каштру Филипе Селиккая покинул донецкий клуб, о чем отрапортовал официальный сайт «горняков».

35-летний специалист, как и сообщалось ранее, принял предложение возглавить молодежную команду лиссабонского «Спортинга».

Селиккая уже попрощался с коллегами по тренерскому штабу, футболистами и работниками «Шахтера».

Напомним, португальская пресса сообщала, что Селиккаю в «Шахтере» заменит Педро Брито, который знаком Луишу Каштру по совместной работе в «Витории Гимарайнш».

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Источник — ФК Шахтер Донецк

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