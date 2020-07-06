Новый ассистент для Каштру. Стало известно, кто он и откуда

Филипе Селиккая, как сообщалось, покинет клуб, а не его место придет Педро Брито

  • 06.07.2020 14:54
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Новый ассистент для Каштру. Стало известно, кто он и откуда
© ФК Шахтер. Луиш Каштру

Один из ассистентов Луиша Каштру в «Шахтере» Филипе Селиккая согласовал с «горняками» расторжение контракта. Уже завтра специалист прибудет в Португалию для подписания личного соглашения с лиссабонским «Спортингом», утверждает издание Record.

В то же время Maisfutebol сообщает, что «Шахтер» уже нашел, кем заменить Селиккаю. На место этого специалиста придет Педро Брито, с которым Луиш Каштру знаком по совместной работе в «Витории Гимарайнш».

Вероятнее всего, тренерские перестановки в «Шахтере» официально подтвердят в ближайшее время.

Ранее Луиш Каштру подтвердил, что Филипе Селиккая находится в шаге от ухода из клуба.

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Источник — Maisfutebol

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    merkulovaelenario
    online
      merkulovaelenario, 06.07.2020 16:03
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    merkulovaelenario
    online
      merkulovaelenario, 06.07.2020 16:03
    0
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