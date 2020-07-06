Новый ассистент для Каштру. Стало известно, кто он и откуда

Один из ассистентов Луиша Каштру в «Шахтере» Филипе Селиккая согласовал с «горняками» расторжение контракта. Уже завтра специалист прибудет в Португалию для подписания личного соглашения с лиссабонским «Спортингом», утверждает издание Record.
В то же время Maisfutebol сообщает, что «Шахтер» уже нашел, кем заменить Селиккаю. На место этого специалиста придет Педро Брито, с которым Луиш Каштру знаком по совместной работе в «Витории Гимарайнш».
Вероятнее всего, тренерские перестановки в «Шахтере» официально подтвердят в ближайшее время.
Ранее Луиш Каштру подтвердил, что Филипе Селиккая находится в шаге от ухода из клуба.
Источник — Maisfutebol
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