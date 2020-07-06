РАКИЦКИЙ: «Победа в действительно сильном чемпионате – большое счастье»

Вчера «Зенит» досрочно оформил свой второй подряд титул чемпиона России.

Украинский защитник команды Ярослав Ракицкий поделился впечатлениями от завоевания золота:

«Во-первых, это большое счастье - в действительно сильном чемпионате два года подряд добиваться высших наград.

Но это не предел. Следующий год будет такой же. Мы будем стараться тоже стать чемпионами.

Сегодня приятно, завтра остынем, послезавтра забудем. Будем готовиться к Кубку и к следующему сезону».