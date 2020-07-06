Карпаты получили премиальные за ничью со Львовом

У клуба есть деньги?

  • 06.07.2020 16:08
  • 1001 просмотр
  • 2 комментария
Карпаты получили премиальные за ничью со Львовом
© ФК Карпаты

Игроки «Карпат» получили премиальные за ничью 1:1 со «Львовом» в 28-м туре УПЛ. Об этом сообщает «Профутбол».

Каждый игрок получил по 4400 гривен. При этом не известно, получили ли премию все игроки, или только те, кто выходил на поле в том матче.

Напомним, матч со «Львовом» стал для «Карпат» единственным после возобновления сезона. В ближайшее время львовский клуб будет официально снят с нынешнего розыгрыша УПЛ за две неявки на матчи.

Ранее стало известно о том, что «Карпаты» финансово стимулируют соперников «Руха».

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Источник — ПроФутбол

(3 голоса)

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Комментарии
    Саня Бах
    online
      Саня Бах, 06.07.2020 17:07
    0
    Преміальні - гороховою зупою !!!!
    Ссылка
    8number
    online
      8number, 06.07.2020 16:22
    0
    Ну, краще ніж нічого. Сподіваюсь основна зарплата ще виплачується.
    Ссылка
    Саня Бах
    online
      Саня Бах, 06.07.2020 17:07
    0
    Преміальні - гороховою зупою !!!!
    Ссылка
    8number
    online
      8number, 06.07.2020 16:22
    0
    Ну, краще ніж нічого. Сподіваюсь основна зарплата ще виплачується.
    Ссылка
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