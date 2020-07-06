Карпаты получили премиальные за ничью со Львовом

Игроки «Карпат» получили премиальные за ничью 1:1 со «Львовом» в 28-м туре УПЛ. Об этом сообщает «Профутбол».
Каждый игрок получил по 4400 гривен. При этом не известно, получили ли премию все игроки, или только те, кто выходил на поле в том матче.
Напомним, матч со «Львовом» стал для «Карпат» единственным после возобновления сезона. В ближайшее время львовский клуб будет официально снят с нынешнего розыгрыша УПЛ за две неявки на матчи.
Ранее стало известно о том, что «Карпаты» финансово стимулируют соперников «Руха».
Источник — ПроФутбол
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