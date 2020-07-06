Евгений ДИКИЙ: «Все прекрасно понимают, что Карпаты исключат из УПЛ»

На прошлой неделе «Карпаты» дважды не явились на игру с «Мариуполем». По регламенту УПЛ это должно повлечь за собой снятие команды с чемпионата. Директор УПЛ Евгений Дикий высказался о ситуации со львовским клубом.

«В понедельник мы передаем официальное обращение в контрольно-дисциплинарный комитет. Есть два решения дирекции о том, что матчи не состоялись. Это зафиксировано нашим решением. Все материалы мы передаем в КДК и будем ждать решения. Мы все прекрасно понимаем, что клуб будет исключен из текущего розыгрыша Премьер-лиги. Также к клубу будут применены финансовые санкции, засчитаны технические поражения и в оставшихся матчах будут расписаны технические победы соперникам.

В свое время, мы были на постоянной связи с руководством Карпат. Тогда мы уже понимали, что Карпаты выходят из изоляции, провели встречу со всей нижней шестеркой. Все клубы согласились, мы подготовили график доигровки. Более того, клубы были готовы взять на себя и финансовые издержки по поводу предоставления игрового и тренировочного поля, поскольку у Карпат получался длительный вояж. Максимально шли навстречу, но возникал вопрос в контексте тестирования, хотя и он решался. Мой диалог велся только с Ростиславом Ящишиным. У меня была полная картина по происходящему в клубе.

По процедуре у Карпат будет еще 10 дней на обжалование решения КДК, если они захотят это сделать. После этого мы уже сможем давать комментарии о дальнейшей судьбе клуба. Процедурой аттестации занимается УАФ. Карпаты имеют задолженность перед украинской Премьер-лигой, более 1 миллиона гривен. Мы со своей стороны всегда шли навстречу клубу, понимали его ситуацию. В процедуре аттестации, если бы клуб показал, что есть варианты погашения долгов, то вопросов по их аттестации не возникло бы. Если будет принято решение о лишении клуба профессионального статуса, тогда все футболисты получат статус свободных агентов», - сказал Дикий.

Ранее сообщалось, что «Карпаты» хотят в следующем сезоне стартовать в Первой лиге.