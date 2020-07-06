Игорь СУРКИС: «Шахтер — чемпионы, я их с этим поздравляю»

Владелец «Динамо» подвел итоги поединка с донецким клубом (2:3)

  • 06.07.2020 11:18
  • 2000 просмотров
  • 14 комментариев
Игорь СУРКИС: «Шахтер — чемпионы, я их с этим поздравляю»
© ФК Динамо Киев. Игорь Суркис

Президент киевского «Динамо» Игорь Суркис поделился мнением о поражении от донецкого «Шахтера» (2:3) в поединке 29-го тура чемпионата Украины.

«Шахтер» — чемпионы, я их с этим поздравляю. Им ничего не надо было в этой игре. Они играли раскрепощено, мы играли с напряжением. Это было видно в первом тайме», — сказал Суркис в эфире телеканала УНИАН.

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Источник — Динамо Киев от Шурика

(10 голосов)

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Комментарии
    dd dent
    online
      dd dent, 06.07.2020 13:03
    0
    всем спасибо, до свидания
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    Иван Грозный
    online
      Иван Грозный, 06.07.2020 12:59
    -1
    Axmetov10, 06.07.2020 12:52
    15 лет,минимум.Уже дети выросли у многих
    ну 15 лет, это точно не твое "сегодня", мне лично было стыдно за влет об Баварии 0-7,а про 0-3 от Аталанты,просто позорище и за эти 15 лет можно еще вспомнить многое!
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    Axmetov10
    online
      Axmetov10, 06.07.2020 12:52
    0
    Иван Грозный, 06.07.2020 12:51
    болеем "сегодня",а сколько это во временном промежутке?
    15 лет,минимум.Уже дети выросли у многих
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    Иван Грозный
    online
      Иван Грозный, 06.07.2020 12:51
    -2
    Axmetov10, 06.07.2020 12:48
    тебе не должно быть стыдно за свой 60 летний стаж,должно быть стыдно за сегодняшнее ДК.Зато приятно за новый,современный европейский клуб,-Шахтер.За эту команду сегодня болеем в Европе,и за них не стыдно
    болеем "сегодня",а сколько это во временном промежутке?
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    Axmetov10
    online
      Axmetov10, 06.07.2020 12:48
    0
    Мирослав Пецух, 06.07.2020 12:38
    Когда-то динамо считалось именитым клубом,за целый сезон команда не упала ни разу...А сейчас под (руководством И.М.С) команду не узнать,она не может встать на ноги.Понабирали мажоров и получают за это посмешище еще зарплату и не маленькую.С этого состава можно смело повыганять половину команды и это на полном серезе.А Михайличенко говорит что ничего страшного,в Европу выйдут.А чего туда идти без понимания.Сейчас динамо-это средняя команда даже в Украине не говоря об Европе...Мне стыдно за мой 60летний стаж за динамо.пока...
    тебе не должно быть стыдно за свой 60 летний стаж,должно быть стыдно за сегодняшнее ДК.Зато приятно за новый,современный европейский клуб,-Шахтер.За эту команду сегодня болеем в Европе,и за них не стыдно
    Ссылка
    jekаfunny
    online
      jekаfunny, 06.07.2020 12:45
    0
    Роман Порывай, 06.07.2020 12:27
    Жека, лепта-это маленькая недорогая монетка, если что, она не может быть огромнейшей)
    Пардон , хотел фигурально выразится
    Но , да по поводу лепты - согласен )
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    Мирослав Пецух
      Мирослав Пецух, 06.07.2020 12:38
    +3
    Когда-то динамо считалось именитым клубом,за целый сезон команда не упала ни разу...А сейчас под (руководством И.М.С) команду не узнать,она не может встать на ноги.Понабирали мажоров и получают за это посмешище еще зарплату и не маленькую.С этого состава можно смело повыганять половину команды и это на полном серезе.А Михайличенко говорит что ничего страшного,в Европу выйдут.А чего туда идти без понимания.Сейчас динамо-это средняя команда даже в Украине не говоря об Европе...Мне стыдно за мой 60летний стаж за динамо.пока...
    Ссылка
    Иван Грозный
    online
      Иван Грозный, 06.07.2020 12:33
    -1
    Роман Порывай, 06.07.2020 12:27
    Жека, лепта-это маленькая недорогая монетка, если что, она не может быть огромнейшей)
    Выражение «внести свою лепту» имеет евангельское происхождение; дословно означает то же, что и «внести свои пять копеек»-где-то так)))
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    Роман Порывай
      Роман Порывай, 06.07.2020 12:27
    +1
    jekаfunny, 06.07.2020 12:03
    Да Игорь Михайлович , и в чемпионство Шахтера ты внёс огромнейшую лепту !!!
    Жека, лепта-это маленькая недорогая монетка, если что, она не может быть огромнейшей)
    Ссылка
    jekаfunny
    online
      jekаfunny, 06.07.2020 12:03
    +2
    Да Игорь Михайлович , и в чемпионство Шахтера ты внёс огромнейшую лепту !!!
    Ссылка
    Leo Leo
    online
      Leo Leo, 06.07.2020 12:01
    +2
    Да да! И татуху сделай Шахтер Чемпион!
    Ссылка
    Axmetov10
    online
      Axmetov10, 06.07.2020 11:43
    -1
    да был
    Ссылка
    Йенс Йеремис
    online
      Йенс Йеремис, 06.07.2020 11:43
    0
    Как это ничего не надо? Надо было в очередной раз указать мажорам на их место.
    Ссылка
    AЛВ
      AЛВ, 06.07.2020 11:35
    +2
    Динамо (К) колись був великим європейським клубом.!!!
    Ссылка
    Мирослав Пецух
      Мирослав Пецух, 06.07.2020 12:38
    +3
    Когда-то динамо считалось именитым клубом,за целый сезон команда не упала ни разу...А сейчас под (руководством И.М.С) команду не узнать,она не может встать на ноги.Понабирали мажоров и получают за это посмешище еще зарплату и не маленькую.С этого состава можно смело повыганять половину команды и это на полном серезе.А Михайличенко говорит что ничего страшного,в Европу выйдут.А чего туда идти без понимания.Сейчас динамо-это средняя команда даже в Украине не говоря об Европе...Мне стыдно за мой 60летний стаж за динамо.пока...
    Ссылка
    jekаfunny
    online
      jekаfunny, 06.07.2020 12:03
    +2
    Да Игорь Михайлович , и в чемпионство Шахтера ты внёс огромнейшую лепту !!!
    Ссылка
    Leo Leo
    online
      Leo Leo, 06.07.2020 12:01
    +2
    Да да! И татуху сделай Шахтер Чемпион!
    Ссылка
    AЛВ
      AЛВ, 06.07.2020 11:35
    +2
    Динамо (К) колись був великим європейським клубом.!!!
    Ссылка
    Роман Порывай
      Роман Порывай, 06.07.2020 12:27
    +1
    jekаfunny, 06.07.2020 12:03
    Да Игорь Михайлович , и в чемпионство Шахтера ты внёс огромнейшую лепту !!!
    Жека, лепта-это маленькая недорогая монетка, если что, она не может быть огромнейшей)
    Ссылка
    dd dent
    online
      dd dent, 06.07.2020 13:03
    0
    всем спасибо, до свидания
    Ссылка
    Axmetov10
    online
      Axmetov10, 06.07.2020 12:52
    0
    Иван Грозный, 06.07.2020 12:51
    болеем "сегодня",а сколько это во временном промежутке?
    15 лет,минимум.Уже дети выросли у многих
    Ссылка
    Axmetov10
    online
      Axmetov10, 06.07.2020 12:48
    0
    Мирослав Пецух, 06.07.2020 12:38
    Когда-то динамо считалось именитым клубом,за целый сезон команда не упала ни разу...А сейчас под (руководством И.М.С) команду не узнать,она не может встать на ноги.Понабирали мажоров и получают за это посмешище еще зарплату и не маленькую.С этого состава можно смело повыганять половину команды и это на полном серезе.А Михайличенко говорит что ничего страшного,в Европу выйдут.А чего туда идти без понимания.Сейчас динамо-это средняя команда даже в Украине не говоря об Европе...Мне стыдно за мой 60летний стаж за динамо.пока...
    тебе не должно быть стыдно за свой 60 летний стаж,должно быть стыдно за сегодняшнее ДК.Зато приятно за новый,современный европейский клуб,-Шахтер.За эту команду сегодня болеем в Европе,и за них не стыдно
    Ссылка
    jekаfunny
    online
      jekаfunny, 06.07.2020 12:45
    0
    Роман Порывай, 06.07.2020 12:27
    Жека, лепта-это маленькая недорогая монетка, если что, она не может быть огромнейшей)
    Пардон , хотел фигурально выразится
    Но , да по поводу лепты - согласен )
    Ссылка
    Йенс Йеремис
    online
      Йенс Йеремис, 06.07.2020 11:43
    0
    Как это ничего не надо? Надо было в очередной раз указать мажорам на их место.
    Ссылка
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