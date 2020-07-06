Игорь СУРКИС: «Шахтер — чемпионы, я их с этим поздравляю»

Президент киевского «Динамо» Игорь Суркис поделился мнением о поражении от донецкого «Шахтера» (2:3) в поединке 29-го тура чемпионата Украины.

«Шахтер» — чемпионы, я их с этим поздравляю. Им ничего не надо было в этой игре. Они играли раскрепощено, мы играли с напряжением. Это было видно в первом тайме», — сказал Суркис в эфире телеканала УНИАН.