Зинченко стал худшим игроком Манчестер Сити по версии WhoScored

Авторитетный портал WhoScored признал 23-летнего украинского футболиста «Манчестер Сити» Александра Зинченко худшим из всех вышедших в основном составе «горожан» в поединке 33-го тура АПЛ против «Саутгемптона» (0:1).

Зинченко играл на позиции левого защитника и на 16-й минуте встречи допустил ошибку, которая привела к голу Че Адамса в ворота «горожан». Отыграться «Манчестер Сити» так и не сумел, потерпев 9-е поражение в текущем розыгрыше чемпионата Англии.

WhoScored оценил игру Зинченко в 6,1 балла. Лучшим в составе «горожан» стал португальский правый защитник Жоау Канселу, который получил 8,1 балла.

После матча Зинченко публично попросил прощения за свою ошибку.