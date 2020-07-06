Зинченко стал худшим игроком Манчестер Сити по версии WhoScored

Авторитетный портал WhoScored признал 23-летнего украинского футболиста «Манчестер Сити» Александра Зинченко худшим из всех вышедших в основном составе «горожан» в поединке 33-го тура АПЛ против «Саутгемптона» (0:1).
Зинченко играл на позиции левого защитника и на 16-й минуте встречи допустил ошибку, которая привела к голу Че Адамса в ворота «горожан». Отыграться «Манчестер Сити» так и не сумел, потерпев 9-е поражение в текущем розыгрыше чемпионата Англии.
WhoScored оценил игру Зинченко в 6,1 балла. Лучшим в составе «горожан» стал португальский правый защитник Жоау Канселу, который получил 8,1 балла.
После матча Зинченко публично попросил прощения за свою ошибку.
Источник — WhoScored.com
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