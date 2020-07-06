Прошу прощения у всей команды. Зинченко извинился за грубую ошибку

Украинский защитник «Манчестер Сити» Александр Зинченко принес извинения за грубую ошибку, которая привела к пропущенному голу в матче 33-го туре АПЛ против «Саутгемптона» (0:1).
Зинченко написал в соцсети Instagram: «Прошу прощения у всей команды и болельщиков «Сити». Такие ошибки неприемлемы».
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Источник — Instagram
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