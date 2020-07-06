Прошу прощения у всей команды. Зинченко извинился за грубую ошибку

«Манчестер Сити» уступил в матче 33-го туре АПЛ против «Саутгемптона»

  • 06.07.2020 00:12
  • 1095 просмотров
  • 2 комментария
Прошу прощения у всей команды. Зинченко извинился за грубую ошибку
© Twitter

Украинский защитник «Манчестер Сити» Александр Зинченко принес извинения за грубую ошибку, которая привела к пропущенному голу в матче 33-го туре АПЛ против «Саутгемптона» (0:1). 

Зинченко написал в соцсети Instagram: «Прошу прощения у всей команды и болельщиков «Сити». Такие ошибки неприемлемы». 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Do apologize to all team and City fans. This kind of mistakes is not acceptable.

Публикация от Alex Zinchenko (@zinchenko_96)

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Источник — Instagram

(7 голосов)

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Комментарии
    viktor112007
    online
      viktor112007, 06.07.2020 00:32
    +1
    Зіна помилився, але воротарю треба було в центральне коло ще вийти!
    або взагалі йти забивати
    Ссылка
    Alehandro
      Alehandro, 06.07.2020 00:21
    +3
    Саня, не ссы, Эдерсон в том моменте наплужил не меньше твоего
    Ссылка
    Alehandro
      Alehandro, 06.07.2020 00:21
    +3
    Саня, не ссы, Эдерсон в том моменте наплужил не меньше твоего
    Ссылка
    viktor112007
    online
      viktor112007, 06.07.2020 00:32
    +1
    Зіна помилився, але воротарю треба було в центральне коло ще вийти!
    або взагалі йти забивати
    Ссылка
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