Борьба трех команд. Десна опережает Динамо по дополнительным критериям

Черниговская «Десна» вышла на второе место в УПЛ после разгромной победы над «Колосом» из Ковалевки (5:1).

Черниговская команда сейчас находится в турнирной таблице выше киевского «Динамо» по лучшим дополнительным критериям (личным встречам: 7 очков против 4) и претендует на место в квалификации Лиги чемпионов.

Луганская «Заря», не сумевшая победить «Александрию» (2:2), остается на 4-м месте, но лишь в одном пункте позади «Десны» и «Динамо». Таким образом, сразу три коллектива ведут борьбу за медали чемпионата и одну путевку в квалификацию Лиги чемпионов.

«Александрия» и «Колос» после окончания турнира примут участие в плей-офф четырех команд за место в квалификации Лиги Европы.

Турнирная таблица УПЛ