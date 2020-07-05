Борьба трех команд. Десна опережает Динамо по дополнительным критериям

Сразу три коллектива ведут борьбу за серебряные и бронзовые медали УПЛ

  • 05.07.2020 22:14
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  • 1 комментарий
Борьба трех команд. Десна опережает Динамо по дополнительным критериям
© ФК Десна Чернигов

Черниговская «Десна» вышла на второе место в УПЛ после разгромной победы над «Колосом» из Ковалевки (5:1).

Черниговская команда сейчас находится в турнирной таблице выше киевского «Динамо» по лучшим дополнительным критериям (личным встречам: 7 очков против 4) и претендует на место в квалификации Лиги чемпионов.

Луганская «Заря», не сумевшая победить «Александрию» (2:2), остается на 4-м месте, но лишь в одном пункте позади «Десны» и «Динамо». Таким образом, сразу три коллектива ведут борьбу за медали чемпионата и одну путевку в квалификацию Лиги чемпионов.

«Александрия» и «Колос» после окончания турнира примут участие в плей-офф четырех команд за место в квалификации Лиги Европы.

Турнирная таблица УПЛ

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Источник — Sport.ua

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Комментарии
    Barsa
    online
      Barsa, 05.07.2020 23:19
    +1
    Хозяин в десны в РФ!Скрывается от правосудия
    Ссылка
    Barsa
    online
      Barsa, 05.07.2020 23:19
    +1
    Хозяин в десны в РФ!Скрывается от правосудия
    Ссылка
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