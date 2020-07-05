Реал снова победил благодаря голу Рамоса с пенальти

В матче 34-го тура Ла Лиги «Реал Мадрид» в третий раз подряд победил с минимальным счетом. На этот раз не сумел набрать очков против «сливочных» «Атлетик» из Бильбао.

Единственный гол мадридского клуба забил капитан Серхио Рамос, который реализовал пенальти на 73-й минуте матча. Сценарий предыдущего поединке против «Хетафе» повторился.

Чемпионат Испании, 34-й тур

«Атлетик» – «Реал Мадрид» – 0:1

Гол: 0:1 – 73, пенальти Рамос.

«Атлетик» – Унаи Симон, Мартинес, Капа, Йерай Альварес (Нуньес, 21), Берчиче, Унаи Лопес (Весга, 63), Дани Гарсия (Сансет, 78), Рауль Гарсия, Кордоба (Де Маркос, 63), Муниаин, Уильямс (Вильялибре, 78).

«Реал Мадрид» – Куртуа, Карвахаль, Рамос, Милитао, Марсело, Каземиро, Вальверде (Кроос, 85), Родриго (Васкес, 74), Модрич, Асенсио (Винисиус Жуниор, 74), Бензема (Йович, 90).

Предупреждения: Рауль Гарсия (39), Дани Гарсия (73), Рамос (90), Каземиро (90), Муниаин (90), Берчиче (90), Карвахаль (90).