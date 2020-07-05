34-й тур
Атлетик
0:1
Реал Мадрид
05.07.2020, FT   ТВ-трансляция: 

Реал снова победил благодаря голу Рамоса с пенальти

Мадридский клуб все ближе к чемпионству

  • 05.07.2020 17:21
  • 1218 просмотров
  • 8 комментариев
Реал снова победил благодаря голу Рамоса с пенальти
© ФК Реал Мадрид

В матче 34-го тура Ла Лиги «Реал Мадрид» в третий раз подряд победил с минимальным счетом. На этот раз не сумел набрать очков против «сливочных» «Атлетик» из Бильбао.  

Единственный гол мадридского клуба забил капитан Серхио Рамос, который реализовал пенальти на 73-й минуте матча. Сценарий предыдущего поединке против «Хетафе» повторился. 

Чемпионат Испании, 34-й тур

«Атлетик» – «Реал Мадрид» – 0:1
Гол: 0:1 – 73, пенальти Рамос.

«Атлетик» – Унаи Симон, Мартинес, Капа, Йерай Альварес (Нуньес, 21), Берчиче, Унаи Лопес (Весга, 63), Дани Гарсия (Сансет, 78), Рауль Гарсия, Кордоба (Де Маркос, 63), Муниаин, Уильямс (Вильялибре, 78).
«Реал Мадрид» – Куртуа, Карвахаль, Рамос, Милитао, Марсело, Каземиро, Вальверде (Кроос, 85), Родриго (Васкес, 74), Модрич, Асенсио (Винисиус Жуниор, 74), Бензема (Йович, 90).
Предупреждения: Рауль Гарсия (39), Дани Гарсия (73), Рамос (90), Каземиро (90), Муниаин (90), Берчиче (90), Карвахаль (90).

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Владимир Клепач, Sport.ua

(6 голосов)

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Комментарии
    Trasher311987
    online
      Trasher311987, 05.07.2020 18:01
    +3
    Мессилона на дне.
    Встречайте Короля Мадридского
    Ссылка
    Stringer Bell
    online
      Stringer Bell, 05.07.2020 17:41
    +6
    Shunya|Kh, 05.07.2020 17:25
    пеналь був?
    Уже же и ВАР ввели что бы вопросов не было, чистый пеналь, который кстати без ВАР вряд-ли рассмотрели
    Ссылка
    kot-7
      kot-7, 05.07.2020 17:39
    +6
    Forever_young_13, 05.07.2020 17:32
    50% на 50%
    Назови хоть одну причину его не ставить?
    Ссылка
    kot-7
      kot-7, 05.07.2020 17:37
    +3
    wojsergivan, 05.07.2020 17:32
    футбола нет тут кротов тянут за бабло ворованное там реал с дебилом рамосом смотреть нечего
    Так не смотри епт, тебе ж везде заговоры мерещатся, из дома не боишься выходить параноик...
    Ссылка
    kot-7
      kot-7, 05.07.2020 17:33
    +7
    Forever_young_13, 05.07.2020 17:32
    50% на 50%
    А че 50 на 50?
    Ссылка
    wojsergivan
      wojsergivan, 05.07.2020 17:32
    -8
    футбола нет тут кротов тянут за бабло ворованное там реал с дебилом рамосом смотреть нечего
    Ссылка
    Forever_young_13
    online
      Forever_young_13, 05.07.2020 17:32
    -12
    Shunya|Kh, 05.07.2020 17:25
    пеналь був?
    50% на 50%
    Ссылка
    Shunya|Kh
      Shunya|Kh, 05.07.2020 17:25
    0
    пеналь був?
    Ссылка
    kot-7
      kot-7, 05.07.2020 17:33
    +7
    Forever_young_13, 05.07.2020 17:32
    50% на 50%
    А че 50 на 50?
    Ссылка
    Stringer Bell
    online
      Stringer Bell, 05.07.2020 17:41
    +6
    Shunya|Kh, 05.07.2020 17:25
    пеналь був?
    Уже же и ВАР ввели что бы вопросов не было, чистый пеналь, который кстати без ВАР вряд-ли рассмотрели
    Ссылка
    kot-7
      kot-7, 05.07.2020 17:39
    +6
    Forever_young_13, 05.07.2020 17:32
    50% на 50%
    Назови хоть одну причину его не ставить?
    Ссылка
    Trasher311987
    online
      Trasher311987, 05.07.2020 18:01
    +3
    Мессилона на дне.
    Встречайте Короля Мадридского
    Ссылка
    kot-7
      kot-7, 05.07.2020 17:37
    +3
    wojsergivan, 05.07.2020 17:32
    футбола нет тут кротов тянут за бабло ворованное там реал с дебилом рамосом смотреть нечего
    Так не смотри епт, тебе ж везде заговоры мерещатся, из дома не боишься выходить параноик...
    Ссылка
    Shunya|Kh
      Shunya|Kh, 05.07.2020 17:25
    0
    пеналь був?
    Ссылка
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