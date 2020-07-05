В поединке 34-го тура чемпионата Испании по футболу мадридский «Реал» на выезде обыграл «Атлетик» со счетом 1:0.
Предлагаем вашему вниманию видео гола и обзор матча.
«Атлетик» — «Реал» — 0:1
Гол: Рамос, 73, с пенальти
Лучшие моменты матча Атлетик - Реал Мадрид
|73'
|ГОЛ ! С пенальти забил Серхио Рамос (Реал Мадрид).
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Источник — Sport.ua
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