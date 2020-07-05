Серхио Рамос повторил достижение Фернандо Йерро

Капитан мадридского «Реала» Серхио Рамос отличился забитым мячом в поединке 34-го тура чемпионата Испании против «Атлетика».
34-летний игрок забил с пенальти на 73-й минуте матча.
Таким образом, Рамос стал первым центральным защитником за 26 лет, которому удалось забить 10 и больше голов одном сезоне Ла Лиги. Предыдущий раз это удавалось еще одному штатному пенальтисту «Реала» Фернандо Йерро в сезоне 1993/94.
Добавим, что этот гол стал для Серхио Рамоса 101 в карьере.
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Источник — Squawka
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