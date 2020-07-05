Серхио Рамос повторил достижение Фернандо Йерро

Центральный защитник «Реала» забил 10 голов в одном сезоне чемпионата Испании

  • 05.07.2020 16:55
  • 661 просмотр
  • 1 комментарий
Серхио Рамос повторил достижение Фернандо Йерро
© ФК Реал Мадрид. Серхио Рамос

Капитан мадридского «Реала» Серхио Рамос отличился забитым мячом в поединке 34-го тура чемпионата Испании против «Атлетика».

34-летний игрок забил с пенальти на 73-й минуте матча.

Таким образом, Рамос стал первым центральным защитником за 26 лет, которому удалось забить 10 и больше голов одном сезоне Ла Лиги. Предыдущий раз это удавалось еще одному штатному пенальтисту «Реала» Фернандо Йерро в сезоне 1993/94. 

Добавим, что этот гол стал для Серхио Рамоса 101 в карьере.

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Источник — Squawka

(3 голоса)

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Комментарии
    ihor7003
    online
      ihor7003, 05.07.2020 17:10
    0
    Зозуля заплакал!!!!
    Ссылка
    ihor7003
    online
      ihor7003, 05.07.2020 17:10
    0
    Зозуля заплакал!!!!
    Ссылка
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