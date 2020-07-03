Рамос забил сотый гол в карьере

В четверг, 2 июля, мадридский «Реал» выиграл у «Хетафе» со счетом 1:0 в матче 33-го тура чемпионата Испании. Единственный гол во встрече с пенальти забил Серхио Рамос.
Этот мяч стал для капитана «сливочных» сотым в карьере, если считать два забитых гола за «Севилью Б».
Отметим, что в текущем сезоне Рамос обновил личный рекорд результативности в Ла Лиге.
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Источник — Squawka
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