ФРАНКОВ: «У Шахтера не было более преданных болельщиков, чем Заря и Десна»

Главный редактор журнала «Футбол» Артем Франков поделился мнением о победе донецкого «Шахтера» над киевским «Динамо» (3:2) в 29-м туре УПЛ.

«В этот вечер у «Шахтера» не было более преданных и страстных болельщиков, чем «Заря» и «Десна». «Ворскла» — так-сяк», — написал Франков.