ФРАНКОВ: «У Шахтера не было более преданных болельщиков, чем Заря и Десна»

Специалист прокомментировал победу «горняков» над киевским «Динамо» (3:2)

  • 05.07.2020 16:51
  • 421 просмотр
  • 1 комментарий
ФРАНКОВ: «У Шахтера не было более преданных болельщиков, чем Заря и Десна»
© Sport.ua. Артем Франков

Главный редактор журнала «Футбол» Артем Франков поделился мнением о победе донецкого «Шахтера» над киевским «Динамо» (3:2) в 29-м туре УПЛ.

«В этот вечер у «Шахтера» не было более преданных и страстных болельщиков, чем «Заря» и «Десна». «Ворскла» — так-сяк», — написал Франков.

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Источник — Telegram

(7 голосов)

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Комментарии
    pavelka
      pavelka, 05.07.2020 17:19
    0
    Болельщики шахтера - это пропитые боевики из ордло
    Ссылка
    pavelka
      pavelka, 05.07.2020 17:19
    0
    Болельщики шахтера - это пропитые боевики из ордло
    Ссылка
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