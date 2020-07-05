Александр СЕВИДОВ: «Глядя на ошибки Кадири, я бы доверился Сироте»

Специалист считает, что молодой защитник столичного клуба очень перспективный

  • 05.07.2020 13:56
  • 463 просмотра
  • 1 комментарий
Александр СЕВИДОВ: «Глядя на ошибки Кадири, я бы доверился Сироте»
© ТК Футбол. Александр Севидов

Известный украинский тренер Александр Севидов прокомментировал игру экспериментальной пары центральных защитников «Динамо» в матче против «Шахтера» (2:3).

«Возьмём Кадири. Ты играешь центрального защитника, при третьем голе открывается Алан Патрик, а ты даже не сдвигаешся в его сторону и не уменьшаешь расстояние. Тем самым, даешь возможность игроку нанести удар, который в принципе невозможно было отбить Бойко.

Сегодня Сирота сыграл на очень хорошем уровне как для парня, который вышел против «Шахтера». Какой бы ни был «Шахтёр», но Александр сегодня выглядел на должном уровне.

Не понимаю, почему молодой парень не играет. Тренерскому штабу «Динамо» на сто процентов виднее, но, учитывая сколько и технических, и тактических, и позиционных ошибок совершает Кадири, то я бы всё-таки доверял Сироте. Он обладает первой передачей. Может быть, сделал их не так много, но вчера свою голевую он отдал. Поэтому говорить, что он бесталанный, точно не приходится. Я бы доверял этому парню. Особенно в таком «Динамо», где сделан акцент на своих воспитанниках», – отметил Севидов.

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Источник — UA-Football

(4 голоса)

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Комментарии
    ihor7003
    online
      ihor7003, 05.07.2020 14:11
    0
    В чем он известный тренер? В том что погруз в скандалах о договорных матчах??????
    Ссылка
    ihor7003
    online
      ihor7003, 05.07.2020 14:11
    0
    В чем он известный тренер? В том что погруз в скандалах о договорных матчах??????
    Ссылка
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