Как Ракицкий! Александр Сирота в дебютном матче за Динамо сделал ассист

Защитник вывел на удар де Пену

  • 04.07.2020 21:08
  • 760 просмотров
  • 2 комментария
Как Ракицкий! Александр Сирота в дебютном матче за Динамо сделал ассист
© fcdynamo.kiev.ua

В матче «Динамо» - «Шахтер» в основном составе киевлян вышел центральный защитник Александр Сирота, который получил шанс из-за травм и дисквалификации основных игроков команды.

И 20-летний игрок в дебютном поединке УПЛ отметился результативной передачей в стиле Ярослава Ракицкого - Сирота классным пасом вывел на удар Карлоса де Пену, который сделал счет 2:2.

В чемпионате U-21 Сирота забил в сезоне 3 гола.

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Источник — Sport.ua

(6 голосов)

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Комментарии
    stopor2016
    online
      stopor2016, 04.07.2020 21:18
    -1
    Dynamo_Cyprus, 04.07.2020 21:10
    Дырkoбратия всегда на Ярика гнали, и говорили что он плохой защитник. Так что не уместное сравнение...
    Так защитник он и никакой. А пас у него хороший.
    Ссылка
    Dynamo_Cyprus
    online
      Dynamo_Cyprus, 04.07.2020 21:10
    0
    Дырkoбратия всегда на Ярика гнали, и говорили что он плохой защитник. Так что не уместное сравнение...
    Ссылка
    Dynamo_Cyprus
    online
      Dynamo_Cyprus, 04.07.2020 21:10
    0
    Дырkoбратия всегда на Ярика гнали, и говорили что он плохой защитник. Так что не уместное сравнение...
    Ссылка
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