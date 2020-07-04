Как Ракицкий! Александр Сирота в дебютном матче за Динамо сделал ассист

В матче «Динамо» - «Шахтер» в основном составе киевлян вышел центральный защитник Александр Сирота, который получил шанс из-за травм и дисквалификации основных игроков команды.
И 20-летний игрок в дебютном поединке УПЛ отметился результативной передачей в стиле Ярослава Ракицкого - Сирота классным пасом вывел на удар Карлоса де Пену, который сделал счет 2:2.
В чемпионате U-21 Сирота забил в сезоне 3 гола.
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Источник — Sport.ua
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