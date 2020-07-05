30-й тур
Лацио
0:3
Милан
04.07.2020, FT   ТВ-трансляция: 

Лацио в домашних стенах потерпел крупное поражение от Милана

О чемпионстве можно забыть

  • 05.07.2020 00:59
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Лацио в домашних стенах потерпел крупное поражение от Милана
© ФК Милан

В 30-м туре чемпионата Италии «Лацио» с крупным счетом уступил «Милану» и за 8 туров до завершения сезона отстал от лидирующего «Ювентуса» на 7 очков.

«Милан», в свою очередь, воспользовался осечкой «Наполи» и поднялся на шестое место в турнирной таблице. 

Чемпионат Италии. 30-й тур

«Лацио» – «Милан» – 0:3
Голы: 0:1 – 23 Чалханоглу, 0:2 – 34, пенальти Ибрагимович, 0:3 – 59 Ребич.

«Лацио» – Стракоша, Ачерби, Раду (Вавро, 55), Габаррон, Лаццари, Корреа (Катальди, 64), Пароло, Луис Альберто, Лейва (Адеканье, 46), Хони Родригес (Лукаку, 55), Милинкович-Савич (Андерсон, 67).
«Милан» – Доннарумма, Конти (Калабрия, 72), Романьоли, Кьер, Тео, Беннасер, Салемакерс, Бонавентура (Крунич, 71), Чалханоглу (Лукас Пакета, 38), Кессиэ (Биглия, 86), Ибрагимович (Ребич, 46).
Предупреждения: Лукаку (78), Лукас Пакета (81).

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Владимир Клепач, Sport.ua

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