Лацио в домашних стенах потерпел крупное поражение от Милана

В 30-м туре чемпионата Италии «Лацио» с крупным счетом уступил «Милану» и за 8 туров до завершения сезона отстал от лидирующего «Ювентуса» на 7 очков.

«Милан», в свою очередь, воспользовался осечкой «Наполи» и поднялся на шестое место в турнирной таблице.

Чемпионат Италии. 30-й тур

«Лацио» – «Милан» – 0:3

Голы: 0:1 – 23 Чалханоглу, 0:2 – 34, пенальти Ибрагимович, 0:3 – 59 Ребич.

«Лацио» – Стракоша, Ачерби, Раду (Вавро, 55), Габаррон, Лаццари, Корреа (Катальди, 64), Пароло, Луис Альберто, Лейва (Адеканье, 46), Хони Родригес (Лукаку, 55), Милинкович-Савич (Андерсон, 67).

«Милан» – Доннарумма, Конти (Калабрия, 72), Романьоли, Кьер, Тео, Беннасер, Салемакерс, Бонавентура (Крунич, 71), Чалханоглу (Лукас Пакета, 38), Кессиэ (Биглия, 86), Ибрагимович (Ребич, 46).

Предупреждения: Лукаку (78), Лукас Пакета (81).