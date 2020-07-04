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04.07.2020 22:45   ТВ-трансляция: 

Лацио - Милан. Прогноз и анонс на матч чемпионата Италии

Команды Симоне Индзаги и Стефано Пиоли выяснят отношения в Вечном городе

  • 04.07.2020 16:23
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Лацио - Милан. Прогноз и анонс на матч чемпионата Италии
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4-го июля состоится центральный поединок 30-го тура итальянской Серии А «Лацио» - «Милан».

«Россонери» и «бьянкочелести» сразятся в 155-й раз в истории. Статистика на стороне миланистов, которые 66 раз побеждали в дуэлях с «орлами». «Бьянкочелести» 29 раз переигрывали оппонента. Еще 59 встречи завершились ничейными исходами.

В первом круге «Лацио» на «Сан-Сиро» победил со счетом 1:2. На автогол от Баштуша римляне ответили точными ударами Чиро Иммобиле и Хоакина Корреа.

«Лацио» борется за Скудетто, имея четырехочковое отставание от лидирующего «Ювентуса». «Милан» ведет борьбу за Лигу Европы, находясь на седьмой позиции с 43 очками и отставая от шестого «Наполи» на два балла.

За «Милан» не сыграют из-за травм Матео Мусаккио, Саму Кастильехо и Лео Дуарте. «Лациале» из-за перебора желтых карточек не помогут Фелипе Кайседу и главный бомбардир Чиро Иммобиле. По причине травм в матче не сыграют Сенад Лулич, Луис Фелипе, Лукас Лейва, Бобби Адеканье и Адам Марушич.

Букмекеры в этом противостоянии отдают предпочтение «Лацио», на победу которого предлагают 2,37. Успех «Милана» котируется, как 3,15. Ничья оценивается в 3,15.

Ориентировочные составы:

«Лацио»: Стракоша – Патрик, Раду, Ачерби – Альберто, Пароло, Милинкович-Савич, Ладзари, Катальди – Хони, Корреа

«Милан»: Доннарумма – Конти, Романьоли, Эрнандес, Кьяер – Беннасер, Чалханоглу, Пакета, Салемакерс, Кессье – Ребич.

 

4 июля, суббота

«Лацио» - «Милан»
Рим. «Стадио Олимпико». Начало в 22:45.
ТВ-трансляция на телеканале «Футбол 2»
Прогноз Sport.ua – 2:1

 

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Источник — Sport.ua

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