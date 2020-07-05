В 30-м туре чемпионата Италии «Лацио» на своем поле уступил «Милану» со счетом 0:3.
Предлагаем вашему вниманию видеообзор поединка.
Лучшие моменты матча Лацио - Милан
|59'
|ГОЛ ! Мяч забил Анте Ребич (Милан).
|34'
|ГОЛ ! С пенальти забил Златан Ибрагимович (Милан).
|23'
|ГОЛ ! Мяч забил Хакан Чалханоглу (Милан).
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Источник — YouTube
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