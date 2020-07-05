Александр СИРОТА: «Еще до момента с Кадири рукой играл Додо»

Центральный защитник «Динамо» Александр Сирота оценил свой дебют в первой команде столичного клуба, который припал на встречу с «Шахтером» (2:3).

- Дебют - это всегда приятно. Но играть так, как мы провели первый тайм, нельзя. Нужно с первых минут показывать такую игру, которая была у нас во втором тайме. Если бы мы так начали, думаю, все было бы в наших руках и мы могли бы выиграть.

- По твоему мнению, в чем главная причина пропущенных голов?

- Для этого есть теория, будем смотреть, тренеры все расскажут. Для нас теперь главное - финал Кубка Украины, который состоится через несколько дней. Сейчас забываем игру с «Шахтером», все мысли - только о финале.

- В одном из эпизодов арбитр обращался к VAR, когда ты ногой выбил мяч, локализировав эпизод. Объясни эту ситуацию, можно ли сказать, что «горняки» слишком рассчитывали на спорные моменты?

- Насколько я понял, игроки «Шахтера» говорили, что у Момо Кадири была рука, но я не видел. Еще до этого момента рукой играл Додо, почему арбитр тогда не свистнул - не знаю. О судьях не хотелось бы говорить.

- Что чувствовал, когда узнал, что проведешь свой дебютный матч в основе «Динамо»?

- Конечно, ощущал только позитивные эмоции. Все ребята и тренеры помогали и подсказывали, благодаря чему мне было легче играть. Спасибо всем огромное.

- Ты уже давно тренируешься с первой командой и несколько раз был в заявке на матчи. В связи с этим дебютировать было легче или выходить против «Шахтера» все равно сложно?

- Вы правильно сказали, я уже давно тренируюсь с первой командой. Какая разница, в матче с кем дебютировать? С «Шахтером» это приятно вдвойне.

- Расскажи о своей голевой передаче на Карлоса де Пену, как почувствовал тот момент?

- Я принял мяч, увидел, что Карлос открывался впереди, и отдал на него передачу. Слава богу, все получилось и мы забили.

- При счете 2:2 можно было играть на удержание ничейного результата, но динамовцы побежали вперед забивать...

- К сожалению, не вышло. Будем смотреть и разбирать. Нам нужно побеждать в каждой игре. Но, повторюсь, сейчас необходимо забыть этот результат и переключиться на финал Кубка Украины с «Ворсклой».

- Не давила ли дополнительно на команду кадровая ситуация? Например, сегодня все ожидали увидеть на поле Цыганкова, а его не оказалось даже в заявке, также пропустили матч Шабанов, Шепелев, Миколенко, Попов…

- Нет, такого не было. Мы знаем, что вместо Цыганкова может сыграть Цитаишвили, у нас хорошая конкуренция. Каждый игрок, который выходит на поле, хочет доказать, прежде всего, себе, что он этого достоин и не просто так оказался в стартовом составе.

