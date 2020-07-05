Александр СИРОТА: «Еще до момента с Кадири рукой играл Додо»

Защитник «Динамо» – о дебюте в первой команде

  • 05.07.2020 00:44
  • 386 просмотров
  • 0 комментариев
Александр СИРОТА: «Еще до момента с Кадири рукой играл Додо»
© ФК Динамо Киев

Центральный защитник «Динамо» Александр Сирота оценил свой дебют в первой команде столичного клуба, который припал на встречу с «Шахтером» (2:3).

- Дебют - это всегда приятно. Но играть так, как мы провели первый тайм, нельзя. Нужно с первых минут показывать такую игру, которая была у нас во втором тайме. Если бы мы так начали, думаю, все было бы в наших руках и мы могли бы выиграть.

- По твоему мнению, в чем главная причина пропущенных голов?
- Для этого есть теория, будем смотреть, тренеры все расскажут. Для нас теперь главное - финал Кубка Украины, который состоится через несколько дней. Сейчас забываем игру с «Шахтером», все мысли - только о финале.

- В одном из эпизодов арбитр обращался к VAR, когда ты ногой выбил мяч, локализировав эпизод. Объясни эту ситуацию, можно ли сказать, что «горняки» слишком рассчитывали на спорные моменты?
- Насколько я понял, игроки «Шахтера» говорили, что у Момо Кадири была рука, но я не видел. Еще до этого момента рукой играл Додо, почему арбитр тогда не свистнул - не знаю. О судьях не хотелось бы говорить.

- Что чувствовал, когда узнал, что проведешь свой дебютный матч в основе «Динамо»?
- Конечно, ощущал только позитивные эмоции. Все ребята и тренеры помогали и подсказывали, благодаря чему мне было легче играть. Спасибо всем огромное.

- Ты уже давно тренируешься с первой командой и несколько раз был в заявке на матчи. В связи с этим дебютировать было легче или выходить против «Шахтера» все равно сложно?
- Вы правильно сказали, я уже давно тренируюсь с первой командой. Какая разница, в матче с кем дебютировать? С «Шахтером» это приятно вдвойне.

- Расскажи о своей голевой передаче на Карлоса де Пену, как почувствовал тот момент?
- Я принял мяч, увидел, что Карлос открывался впереди, и отдал на него передачу. Слава богу, все получилось и мы забили.

- При счете 2:2 можно было играть на удержание ничейного результата, но динамовцы побежали вперед забивать...
- К сожалению, не вышло. Будем смотреть и разбирать. Нам нужно побеждать в каждой игре. Но, повторюсь, сейчас необходимо забыть этот результат и переключиться на финал Кубка Украины с «Ворсклой».

- Не давила ли дополнительно на команду кадровая ситуация? Например, сегодня все ожидали увидеть на поле Цыганкова, а его не оказалось даже в заявке, также пропустили матч Шабанов, Шепелев, Миколенко, Попов…
- Нет, такого не было. Мы знаем, что вместо Цыганкова может сыграть Цитаишвили, у нас хорошая конкуренция. Каждый игрок, который выходит на поле, хочет доказать, прежде всего, себе, что он этого достоин и не просто так оказался в стартовом составе.
 

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — ФК Динамо Киев

(2 голоса)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности