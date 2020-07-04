ФОТО. Перед матчем Динамо – Шахтер на поле сбросили плюшевых сов

Перед матчем 29-го тура УПЛ «Динамо» – «Шахтер» (2:3) с помощью дрона на поле были сброшены плюшевые совы.

Главный арбитр встречи Виталий Романов был вынужден приостановить начало поединка, пока поле не очистили от плюшевые игрушки, которых сбросили в штрафную площадку «Шахтера».

Напомним, в матче 14-го тура УПЛ «Шахтер» – «Динамо» фаны «Динамо» скандировали нецензурные слова в адрес бразильцев «Шахтера», сопровождая это соответствующими расистскими звуками. Позже фанаты объяснили, что таким образом имитировали звуки сов, а не обезьян.