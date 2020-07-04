ФОТО. Перед матчем Динамо – Шахтер на поле сбросили плюшевых сов

Фанаты киевлян снова в деле?

  • 04.07.2020 22:35
  • 1372 просмотра
  • 15 комментариев
ФОТО. Перед матчем Динамо – Шахтер на поле сбросили плюшевых сов
© Телеграм

Перед матчем 29-го тура УПЛ «Динамо» – «Шахтер» (2:3) с помощью дрона на поле были сброшены плюшевые совы.

Главный арбитр встречи Виталий Романов был вынужден приостановить начало поединка, пока поле не очистили от плюшевые игрушки, которых сбросили в штрафную площадку «Шахтера».

Напомним, в матче 14-го тура УПЛ «Шахтер» – «Динамо» фаны «Динамо» скандировали нецензурные слова в адрес бразильцев «Шахтера», сопровождая это соответствующими расистскими звуками. Позже фанаты объяснили, что таким образом имитировали звуки сов, а не обезьян.

sovy-na-matche-dinamo-shahter
sovy-na-matche-dinamo-shahter-foto-1
sovy-na-matche-dinamo-shahter-foto-2
Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — Telegram

(10 голосов)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    Dynamo_Cyprus
    online
      Dynamo_Cyprus, 04.07.2020 23:01
    0
    J0e777, 04.07.2020 22:59
    Флешмоб от FCDK/// Еще не хватало звуков уааааа
    Zport, ты зашваренная мерзость)))
    Ссылка
    J0e777
    online
      J0e777, 04.07.2020 22:59
    -2
    Флешмоб от FCDK/// Еще не хватало звуков уааааа
    Ссылка
    Dynamo_Cyprus
    online
      Dynamo_Cyprus, 04.07.2020 22:57
    -1
    pavelka, 04.07.2020 22:54
    Шикарно фаны Динамо потроли обезьян белыми совами
    Zport, тебя, ссыкливую мерзость, не спрятать за бесчисленными аккаунтами)) Какое же ты ничтожество ссыкливое, аж воняет от тебя))
    Ссылка
    JulikoB
    online
      JulikoB, 04.07.2020 22:55
    -1
    pavelka, 04.07.2020 22:54
    Шикарно фаны Динамо потроли обезьян белыми совами
    Да уж, пацанам в креативе не откажешь.
    Ссылка
    pavelka
      pavelka, 04.07.2020 22:55
    0
    Обезьяны, в панике начали выкидывать сов с поля Смешно выглядело
    Ссылка
    pavelka
      pavelka, 04.07.2020 22:54
    0
    Шикарно фаны Динамо потроли обезьян белыми совами
    Ссылка
    Dynamo_Cyprus
    online
      Dynamo_Cyprus, 04.07.2020 22:51
    -3
    Kovalenkobrevno, 04.07.2020 22:49
    Главное, что ты согласен с тем, что слова пророссийские и шахтер - это слова синонимы
    Главное что ты пистабол)) Я такого не писал)) А вот то что ты, ссыкло zport, сидишь тут с кучи аккаунтов - факт)
    Ссылка
    Kovalenkobrevno
      Kovalenkobrevno, 04.07.2020 22:50
    -1
    Dynamo_Cyprus, 04.07.2020 22:49
    Zport, ссыкло, а если это дрон, дерьнамовские болельщики запустили, тоже надо сбить?) И почему не сбил, с троещины не мог выехать?))
    Господи, как вас там в ордно плющит после перевыборов путлера. Отдыхайте ребята. Вам еще в шахту завтра
    Ссылка
    Kovalenkobrevno
      Kovalenkobrevno, 04.07.2020 22:49
    0
    Dynamo_Cyprus, 04.07.2020 22:46
    Так это дерьнамовские фаны запустили, не? Или это не они занимались агитацией в поддержку сов занимались?)) zport, ссыкло, как тебе матч?) Знатно офшорников опустили?))
    Главное, что ты согласен с тем, что слова пророссийские и шахтер - это слова синонимы
    Ссылка
    Dynamo_Cyprus
    online
      Dynamo_Cyprus, 04.07.2020 22:49
    -2
    Kovalenkobrevno, 04.07.2020 22:47
    Идиот, что ли? Я сказал, что нужно сбивать все пророссийские безпилотники над Украиной. Или ты против этого?
    Zport, ссыкло, а если это дрон, дерьнамовские болельщики запустили, тоже надо сбить?) И почему не сбил, с троещины не мог выехать?))
    Ссылка
    Kovalenkobrevno
      Kovalenkobrevno, 04.07.2020 22:47
    -1
    Dynamo_Cyprus, 04.07.2020 22:46
    Так это дерьнамовские фаны запустили, не? Или это не они занимались агитацией в поддержку сов занимались?)) zport, ссыкло, как тебе матч?) Знатно офшорников опустили?))
    Идиот, что ли? Я сказал, что нужно сбивать все пророссийские безпилотники над Украиной. Или ты против этого?
    Ссылка
    Dynamo_Cyprus
    online
      Dynamo_Cyprus, 04.07.2020 22:46
    -2
    Kovalenkobrevno, 04.07.2020 22:43
    Нужно было сбить этот дрон, как и все остальные дроны пророссийских боевиков над Украиной
    Так это дерьнамовские фаны запустили, не? Или это не они занимались агитацией в поддержку сов занимались?)) zport, ссыкло, как тебе матч?) Знатно офшорников опустили?))
    Ссылка
    Kovalenkobrevno
      Kovalenkobrevno, 04.07.2020 22:43
    -3
    Нужно было сбить этот дрон, как и все остальные дроны пророссийских боевиков над Украиной
    Ссылка
    JulikoB
    online
      JulikoB, 04.07.2020 22:41
    +3
    Весь первый тайм Тайсону останавливали диарею?
    Ссылка
    Kovalenkobrevno
      Kovalenkobrevno, 04.07.2020 22:39
    +1
    Провокация из Донецка прилетела
    Ссылка
    JulikoB
    online
      JulikoB, 04.07.2020 22:41
    +3
    Весь первый тайм Тайсону останавливали диарею?
    Ссылка
    Kovalenkobrevno
      Kovalenkobrevno, 04.07.2020 22:39
    +1
    Провокация из Донецка прилетела
    Ссылка
    Dynamo_Cyprus
    online
      Dynamo_Cyprus, 04.07.2020 23:01
    0
    J0e777, 04.07.2020 22:59
    Флешмоб от FCDK/// Еще не хватало звуков уааааа
    Zport, ты зашваренная мерзость)))
    Ссылка
    pavelka
      pavelka, 04.07.2020 22:55
    0
    Обезьяны, в панике начали выкидывать сов с поля Смешно выглядело
    Ссылка
    pavelka
      pavelka, 04.07.2020 22:54
    0
    Шикарно фаны Динамо потроли обезьян белыми совами
    Ссылка
    Kovalenkobrevno
      Kovalenkobrevno, 04.07.2020 22:49
    0
    Dynamo_Cyprus, 04.07.2020 22:46
    Так это дерьнамовские фаны запустили, не? Или это не они занимались агитацией в поддержку сов занимались?)) zport, ссыкло, как тебе матч?) Знатно офшорников опустили?))
    Главное, что ты согласен с тем, что слова пророссийские и шахтер - это слова синонимы
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности