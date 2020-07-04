Каштру использовал против Динамо 9 этнических бразильцев

Среди легионеров только лишь бразилец Майкон остался в запасе

  • 04.07.2020 21:42
  • 1667 просмотров
  • 4 комментария
Каштру использовал против Динамо 9 этнических бразильцев
© FH. Жуниор Мораес и Луиш Каштру

4 июля в Киеве на НСК «Олимпийский» состоялся центральный поединок 29-го тура УПЛ, в котором «Динамо» проиграло «Шахтеру» (2:3).

Главный тренер донецкой команды Луиш Каштру использовал в матче 9 этнических бразильцев:

В основе «Шахтера» сыграли:

  •  Алан Патрик
  •  Маркос Антонио
  •  Витао
  •  Додо
  •  /  Жуниор Мораес (натурализованный украинец)

На замену вышли:

  •  Фернандо
  •  Маркиньос Сиприано
  •  Тайсон
  •  /  Марлос (натурализованный украинец)

Среди легионеров только лишь бразилец Майкон остался в запасе. Еще один бразилец Исмаили травмирован и перенес операцию на колене.

В заявку команды не попали Дентиньо и Веллингтон Нем. А вот Тете пропускал матч из-за перебора желтых карточек. 

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Источник — Sport.ua

(4 голоса)

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Комментарии
    nikokiev
      nikokiev, 04.07.2020 22:28
    0
    А на что сегодня можно было рассчитывать? Миколенко, Попова, Цыганкова нет, а это лидеры команды Динамо на сегодня. Русин - ну как бы блёклое подобие нападающего - ПОКА, дальше можно смотреть в играх. Михайличенко сделал всё от игроков в наличии, я не вижу его тренером в Динамо, но сегодня не его вина, что Конаплянке дали пройти в центр и ударить! Его единственный финт проебали защитники. Посмотрите на реакцию Евтушенко! Как можно было пустить козла в огород!
    Динамо на сегодняшний день нечего делать в Лиге Чемпионов. Пусть пока учатся играть, ну а Реброва на Царство.
    Ссылка
    lviv-999
      lviv-999, 04.07.2020 22:08
    -4
    Глянем що вони в ЛЄ покажуть.!!!Там адмін ресурс не працює !!!!
    Ссылка
    psv970
      psv970, 04.07.2020 22:05
    -2
    Команда обезьян
    Ссылка
    Вячеслав Самойлов
    online
      Вячеслав Самойлов, 04.07.2020 21:53
    +7
    Этим Каштру дает ЗАОЧНЫЙ урок Михайличенко и Суркисам:
    1)Если БЕРЕТЕ легов - берите таких, что будут СИЛЬНЕЕ, чем украинцы на своих позициях!
    2)Если уже ВЗЯЛИ легов и не выпускаете их играть - тогда ЗАЧЕМ вы их таких брали?
    П.С. Кстати, сегодня Миха попытался использовать своих легионерские "запасы", правда, не сказать, чтобы хорошо этим смог распорядиться... (и не всех тех, кого надо было, и главное - ПОЗДНОВАТО) - в принципе, обычные его просчеты как тренера.
    Ссылка
    Вячеслав Самойлов
    online
      Вячеслав Самойлов, 04.07.2020 21:53
    +7
    Этим Каштру дает ЗАОЧНЫЙ урок Михайличенко и Суркисам:
    1)Если БЕРЕТЕ легов - берите таких, что будут СИЛЬНЕЕ, чем украинцы на своих позициях!
    2)Если уже ВЗЯЛИ легов и не выпускаете их играть - тогда ЗАЧЕМ вы их таких брали?
    П.С. Кстати, сегодня Миха попытался использовать своих легионерские "запасы", правда, не сказать, чтобы хорошо этим смог распорядиться... (и не всех тех, кого надо было, и главное - ПОЗДНОВАТО) - в принципе, обычные его просчеты как тренера.
    Ссылка
    nikokiev
      nikokiev, 04.07.2020 22:28
    0
    А на что сегодня можно было рассчитывать? Миколенко, Попова, Цыганкова нет, а это лидеры команды Динамо на сегодня. Русин - ну как бы блёклое подобие нападающего - ПОКА, дальше можно смотреть в играх. Михайличенко сделал всё от игроков в наличии, я не вижу его тренером в Динамо, но сегодня не его вина, что Конаплянке дали пройти в центр и ударить! Его единственный финт проебали защитники. Посмотрите на реакцию Евтушенко! Как можно было пустить козла в огород!
    Динамо на сегодняшний день нечего делать в Лиге Чемпионов. Пусть пока учатся играть, ну а Реброва на Царство.
    Ссылка
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