Каштру использовал против Динамо 9 этнических бразильцев

4 июля в Киеве на НСК «Олимпийский» состоялся центральный поединок 29-го тура УПЛ, в котором «Динамо» проиграло «Шахтеру» (2:3).
Главный тренер донецкой команды Луиш Каштру использовал в матче 9 этнических бразильцев:
В основе «Шахтера» сыграли:
- Алан Патрик
- Маркос Антонио
- Витао
- Додо
- / Жуниор Мораес (натурализованный украинец)
На замену вышли:
- Фернандо
- Маркиньос Сиприано
- Тайсон
- / Марлос (натурализованный украинец)
Среди легионеров только лишь бразилец Майкон остался в запасе. Еще один бразилец Исмаили травмирован и перенес операцию на колене.
В заявку команды не попали Дентиньо и Веллингтон Нем. А вот Тете пропускал матч из-за перебора желтых карточек.
Источник — Sport.ua
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Динамо на сегодняшний день нечего делать в Лиге Чемпионов. Пусть пока учатся играть, ну а Реброва на Царство.
1)Если БЕРЕТЕ легов - берите таких, что будут СИЛЬНЕЕ, чем украинцы на своих позициях!
2)Если уже ВЗЯЛИ легов и не выпускаете их играть - тогда ЗАЧЕМ вы их таких брали?
П.С. Кстати, сегодня Миха попытался использовать своих легионерские "запасы", правда, не сказать, чтобы хорошо этим смог распорядиться... (и не всех тех, кого надо было, и главное - ПОЗДНОВАТО) - в принципе, обычные его просчеты как тренера.
1)Если БЕРЕТЕ легов - берите таких, что будут СИЛЬНЕЕ, чем украинцы на своих позициях!
2)Если уже ВЗЯЛИ легов и не выпускаете их играть - тогда ЗАЧЕМ вы их таких брали?
П.С. Кстати, сегодня Миха попытался использовать своих легионерские "запасы", правда, не сказать, чтобы хорошо этим смог распорядиться... (и не всех тех, кого надо было, и главное - ПОЗДНОВАТО) - в принципе, обычные его просчеты как тренера.
Динамо на сегодняшний день нечего делать в Лиге Чемпионов. Пусть пока учатся играть, ну а Реброва на Царство.
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