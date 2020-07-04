Каштру использовал против Динамо 9 этнических бразильцев

4 июля в Киеве на НСК «Олимпийский» состоялся центральный поединок 29-го тура УПЛ, в котором «Динамо» проиграло «Шахтеру» (2:3).

Главный тренер донецкой команды Луиш Каштру использовал в матче 9 этнических бразильцев:

В основе «Шахтера» сыграли:

Алан Патрик

Алан Патрик Маркос Антонио

Маркос Антонио Витао

Витао Додо

Додо / Жуниор Мораес (натурализованный украинец)

На замену вышли:

Фернандо

Фернандо Маркиньос Сиприано

Маркиньос Сиприано Тайсон

Тайсон / Марлос (натурализованный украинец)

Среди легионеров только лишь бразилец Майкон остался в запасе. Еще один бразилец Исмаили травмирован и перенес операцию на колене.

В заявку команды не попали Дентиньо и Веллингтон Нем. А вот Тете пропускал матч из-за перебора желтых карточек.