Ювентус крупно обыграл Торино, Роналду забил очередной гол

Туринское дерби завершилось победой сильнейшего

  • 04.07.2020 20:35
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Ювентус крупно обыграл Торино, Роналду забил очередной гол
© ФК Ювентус. Криштиану Роналду

В 30-м туре Серии А в рамках туринского дерби «Ювентус» уверенно одолел «Торино».

Криштиану Роналду забил свой 25-й гол в сезоне, а Старая синьора набрала очередные три очка, которые приближают ее к чемпионству.

Серии А. 30-й тур

«Ювентус» – «Торино» – 4:1
Голы: 1:0 – 3 Дибала, 2:0 – 29 Куадрадо, 2:1 – 45, пенальти Белотти, 3:1 – 61 Роналду, 4:1 – 87, автогол Джиджи.

«Ювентус» – Буффон, Данило, де Лигт, Бонуччи, Бентанкур, Куадрадо, Рабьо, Пьянич (Матюиди, 49), Бернардески (Дуглас Коста, 55), Дибала (Игуаин, 80), Роналду.
«Торино» – Сиригу, де Сильвестри (Эдера, 80), Бремер (Джиджи, 84), Войнович, Айна (Ансальди, 84), Беренгер, Мейте, Верди (Миллико, 68), Лукич, Иццо, Белотти.
Предупреждения: Бонуччи (26), Пьянич (39), де Лигт (45), Иццо (58), Айна (60), Дибала (70).

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Владимир Клепач, Sport.ua

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