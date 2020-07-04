Первый в Ювентусе за 59 лет. Роналду забил 25 голов в одном сезоне Серии А

35-летний бомбардир «Ювентуса» Криштиану Роналду отметился забитым мячом в поединке 30-го тура Серии А против «Торино».

Этот гол стал для португальца 25-м в сезоне в 26-ти сыгранных матчах.

Предыдущий раз преодолеть отметку в 25 голов за сезон в составе «Ювентуса» удавалось еще Омару Сивори в сезоне 1960/61.

Напомним, в прошлом розыгрыше Серии А Роналду забил 21 гол.