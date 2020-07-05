В 30-м туре Серии А в рамках туринского дерби «Ювентус» уверенно одолел «Торино» со счетом 4:1.
Предлагаем вашему вниманию видеообзор поединка.
Лучшие моменты матча Ювентус - Торино
|87'
|АВТОГОЛ ! Мяч в свои ворота забил Коффи Джиджи (Торино).
|61'
|ГОЛ ! Мяч забил Криштиану Роналду (Ювентус).
|45'
|ГОЛ ! С пенальти забил Андреа Белотти (Торино).
|29'
|ГОЛ ! Мяч забил Хуан Куадрадо (Ювентус).
|3'
|ГОЛ ! Мяч забил Пауло Дибала (Ювентус).
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Источник — YouTube
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