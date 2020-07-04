4-го июля в рамках 30-го тура итальянской Серии А состоится знаменитое туринское дерби, которое еще называют Дерби делла Моле.

Это будет уже 154-й поединок между «Торино» и «Ювентусом». Ранее в принципиальной дуэли 73 раза праздновала успех «Старая Синьора» и 37 раз побеждали «бордовые». 43 туринских дерби завершились вничью. Лучшим бомбардиром этого противостояния является форвард «Юве» Джампьеро Бониперти, который 14 раз забивал в ворота соперника.

Уже девять матчей кряду «Торино» не может выиграть у «Ювентуса». «Быки» праздновали победу над «бьянко-нери» еще 26-го апреля 2015-го года, то есть больше пяти лет назад, когда выиграли на своем поле со счетом 2:1. После этого «Ювентус» семь раз победил и еще два поединка завершились мировой. Интересно, что «Торино» после той победы не выигрывал у «Юве», но четыре матча подряд забивал мячи. Но вот в последующих пяти играх «Старая Синьора» четыре раза победила, не пропустив, позволив землякам оставить автограф в своих воротах только в ничейном поединке (1:1).

«Ювентусу» в этой встрече не смогут помочь Мерих Демирал, Сами Хедира, Алекс Сандро и Маттиа Де Шильо, у которых травмы. Также за «Старую Синьору» вряд ли в этом поединке примет участие Джорджо Кьеллини из-за дефицита тренировочной практики. За «Торино» не сыграет в этом поединке Даниеле Базелли, у которого надрыв крестообразной связки.

Букмекеры считают, что явным фавторитом этого Дерби делла Моле является «Ювентус», на победу которого дают 1,28. Виктория «Торино» оценивается, как 12,5. На ничью предлагают 5,80.

Ориентировочные составы:

«Ювентус»: Щенсны, Де Лигт, Бонуччи, Данило, Куадрадо, Пьянич, Рабьо, Бентатнкур, Коста, Дибала, Роналду

«Торино»: Сиригу, Иццо, Н’Кулу, Бремер, Ансальди, Де Сильвестри, Лукич, Мейте, Эдера, Белотти, Дзадза

4 июля, суббота