Йожеф САБО: «У Динамо хромают действия в защите»

Экс-тренер «Динамо» - о матче против «Шахтера»

  • 04.07.2020 13:39
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Йожеф САБО: «У Динамо хромают действия в защите»
© Футбол 1/2/3. Йожеф Сабо

Бывший наставник «Динамо» Йожеф Сабо рассказал о том, чего ждать от матча 29-го тура УПЛ против «Шахтера», который состоится сегодня, 4 июля:

«Коронавирус сыграл плохую роль в подготовке команд, ведь, согласитесь, тренироваться в домашних условиях, или в не полных составах на базе – это совсем не то, что необходимо игрокам и тренерскому штабу. Пришлось в сжатые сроки приводить команды к игровым кондициям.

К сожалению, сейчас не все клубы показывают оптимальную форму, радуют индивидуальными и командными действиями, сбалансированностью игры.

У «Динамо», к примеру, хромают действия в защите. Да и игра полузащитников – где традиционно собраны лидеры – тоже оставляет желать лучшего. О нападении даже говорить не хочется. Не понимаю, зачем приглашать легионеров, если они не лучше имеющихся ребят?

«Шахтер» досрочно стал чемпионом, но киевлянам от этого вряд ли будет легче. «Горняки» даже не основным составом будут играть на победу. Алексею Михайличенко необходимо решать как тактические задачи, так и кадровые проблемы состава.

После неудачного выезда в Чернигов психологическое состояние «бело-синих» также находится не на высоте. Но все можно изменить, если они обыграют «Шахтер». Киевляне ведут борьбу за второе место и выложатся на все сто».

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Источник — Footboom

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