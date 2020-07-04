Вячеслав ЗАХОВАЙЛО: «Динамо – банда раскормленных мажоров»

Эксперт – об игроках киевского клуба

  • 04.07.2020 10:09
  • 2120 просмотров
  • 6 комментариев
Вячеслав ЗАХОВАЙЛО: «Динамо – банда раскормленных мажоров»
© Sport.ua. Вячеслав Заховайло

Футбольный менеджер Вячеслав Заховайло раскритиковал футболистов киевского «Динамо» накануне матча 29-го тура УПЛ против «Шахтера».

– 7 поражений и 55 очков за сезон - это не уровень «Динамо». Футболисты сами себя загоняют под критику болельщиков и журналистов, а потом ходят и обижаются, что на них все «наезжают». А «наезды» заслуженные!

– Кто больше заслужил критику?
– Не хочу называть конкретных имен, но все футболисты «Динамо» должны задуматься над своей игрой. Мне, к сожалению, кажется (хочу ошибаться), что «Динамо» - это банда раскормленных мажоров. Хи-хи-ха-ха, татуировки, девушки... Такое впечатление, что они только делают вид, что у них есть амбиции. Однако я им не верю. Повторюсь, очень хочу ошибаться, но похоже, что киевские футболисты весело лежат в теплой ванне. Хотя на публике показывают, что все наоборот. Впрочем, у меня закрадываются сомнения. Это чисто мое субъективное мнение. Возможно, я обижен на игроков... Если футболисты докажут обратное и дадут результат, я заберу свои слова обратно.

Центральный матч 29 тура УПЛ «Динамо» – «Шахтер» состоится 4 июля на киевском НСК «Олимпийский» и начнется в 19:30.

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Источник — Рейтинг букмекеров

(13 голосов)

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Комментарии
    Квентин Шафасин
    online
      Квентин Шафасин, 04.07.2020 10:47
    0
    ПРАВИЛЬНО СКАЗАЛ ЕТО БАНДА КОЛОТИВШЫ БАБЛО В КАРМАН И ПЛЕВАТЬ НА ИСТОРИЮ КЛУБА, КАК СТОЛЬКО ВРЕМЕНИ НЕ ВЫИГРОВАТЬ ЧЕМПИОНАТ КАКОЙ ПОЗОР .
    Ссылка
    аоот оооит
      аоот оооит, 04.07.2020 10:41
    0
    Какой результат? Второе место и отставание в 30?
    Ссылка
    ORc
      ORc, 04.07.2020 10:39
    +5
    Только тссс, Чуркису не говорите!
    Ссылка
    marko2020
      marko2020, 04.07.2020 10:39
    +3
    Ну а как вы хотели, платить пацанам 1 млн $ в год и ждать чего-то от них? А нахер оно ему надо - контракт на 5 лет, лавэха капает, тёлки дают, тачка есть, нахрена ему ваш футбол?
    Ссылка
    Wetalj
      Wetalj, 04.07.2020 10:37
    +2
    Я теж придержуюся такої думки!😟 Плюс Миха не достойний тренер для Динамо.
    Ссылка
    Predator
    online
      Predator, 04.07.2020 10:24
    +5
    Совершенно верно
    Ссылка
    ORc
      ORc, 04.07.2020 10:39
    +5
    Только тссс, Чуркису не говорите!
    Ссылка
    Predator
    online
      Predator, 04.07.2020 10:24
    +5
    Совершенно верно
    Ссылка
    marko2020
    online
      marko2020, 04.07.2020 10:39
    +3
    Ну а как вы хотели, платить пацанам 1 млн $ в год и ждать чего-то от них? А нахер оно ему надо - контракт на 5 лет, лавэха капает, тёлки дают, тачка есть, нахрена ему ваш футбол?
    Ссылка
    Wetalj
      Wetalj, 04.07.2020 10:37
    +2
    Я теж придержуюся такої думки!😟 Плюс Миха не достойний тренер для Динамо.
    Ссылка
    Квентин Шафасин
    online
      Квентин Шафасин, 04.07.2020 10:47
    0
    ПРАВИЛЬНО СКАЗАЛ ЕТО БАНДА КОЛОТИВШЫ БАБЛО В КАРМАН И ПЛЕВАТЬ НА ИСТОРИЮ КЛУБА, КАК СТОЛЬКО ВРЕМЕНИ НЕ ВЫИГРОВАТЬ ЧЕМПИОНАТ КАКОЙ ПОЗОР .
    Ссылка
    аоот оооит
      аоот оооит, 04.07.2020 10:41
    0
    Какой результат? Второе место и отставание в 30?
    Ссылка
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