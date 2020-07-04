Вячеслав ЗАХОВАЙЛО: «Динамо – банда раскормленных мажоров»

Футбольный менеджер Вячеслав Заховайло раскритиковал футболистов киевского «Динамо» накануне матча 29-го тура УПЛ против «Шахтера».

– 7 поражений и 55 очков за сезон - это не уровень «Динамо». Футболисты сами себя загоняют под критику болельщиков и журналистов, а потом ходят и обижаются, что на них все «наезжают». А «наезды» заслуженные!

– Кто больше заслужил критику?

– Не хочу называть конкретных имен, но все футболисты «Динамо» должны задуматься над своей игрой. Мне, к сожалению, кажется (хочу ошибаться), что «Динамо» - это банда раскормленных мажоров. Хи-хи-ха-ха, татуировки, девушки... Такое впечатление, что они только делают вид, что у них есть амбиции. Однако я им не верю. Повторюсь, очень хочу ошибаться, но похоже, что киевские футболисты весело лежат в теплой ванне. Хотя на публике показывают, что все наоборот. Впрочем, у меня закрадываются сомнения. Это чисто мое субъективное мнение. Возможно, я обижен на игроков... Если футболисты докажут обратное и дадут результат, я заберу свои слова обратно.

Центральный матч 29 тура УПЛ «Динамо» – «Шахтер» состоится 4 июля на киевском НСК «Олимпийский» и начнется в 19:30.