Динамо – Шахтер. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

В субботу, 4-го июля, состоится поединок 29-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором встретятся киевское «Динамо» и донецкий «Шахтер». Матч пройдет в Киеве на НСК «Олимпийский», начало – в 19:30.

Плеер с трансляцией будет добавлен ближе к началу поединка.