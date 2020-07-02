В Дании полиция избила дубинками фанатов, которые не соблюдали дистанцию

Финальный матч Кубка Дании между «Ольборгом» и «Сённерйюском» был омрачен неприятными событиями.
Перед началом встречи клубам выделили по 725 билетов с условием социального дистанцирования из-за противодействия коронавирусу. Но одна из фанатских группировок «Ольборга» ослушалась запрета, из-за чего матч пришлось приостановить на 30-й минуте.
Служители правопорядка провели воспитательную беседу с ультрас, после чего довольно грубо вывели их со стадиона. Те, кто сопротивлялись, получили дубинками по спине.
Любопытно, что после задержания социальное дистанцирование уже не соблюдалось никем.
«Сённерйюск» выиграл матч со счетом 2:0, впервые в истории завоевав данный трофей.
Videoen er blevet taget ned. Den er dog her: pic.twitter.com/2paKJcsguO— Simon Sørensen (@Bifsimon) July 1, 2020
Источник — Twitter
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