В Дании полиция избила дубинками фанатов, которые не соблюдали дистанцию

Болельщикам пошли на уступки, но они не оценили

  • 02.07.2020 10:59
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В Дании полиция избила дубинками фанатов, которые не соблюдали дистанцию
© Twitter

Финальный матч Кубка Дании между «Ольборгом» и «Сённерйюском» был омрачен неприятными событиями.

Перед началом встречи клубам выделили по 725 билетов с условием социального дистанцирования из-за противодействия коронавирусу. Но одна из фанатских группировок «Ольборга» ослушалась запрета, из-за чего матч пришлось приостановить на 30-й минуте.

Служители правопорядка провели воспитательную беседу с ультрас, после чего довольно грубо вывели их со стадиона. Те, кто сопротивлялись, получили дубинками по спине.

Любопытно, что после задержания социальное дистанцирование уже не соблюдалось никем. 

«Сённерйюск» выиграл матч со счетом 2:0, впервые в истории завоевав данный трофей.

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Источник — Twitter

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