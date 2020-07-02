В Дании полиция избила дубинками фанатов, которые не соблюдали дистанцию

Финальный матч Кубка Дании между «Ольборгом» и «Сённерйюском» был омрачен неприятными событиями.

Перед началом встречи клубам выделили по 725 билетов с условием социального дистанцирования из-за противодействия коронавирусу. Но одна из фанатских группировок «Ольборга» ослушалась запрета, из-за чего матч пришлось приостановить на 30-й минуте.

Служители правопорядка провели воспитательную беседу с ультрас, после чего довольно грубо вывели их со стадиона. Те, кто сопротивлялись, получили дубинками по спине.

Любопытно, что после задержания социальное дистанцирование уже не соблюдалось никем.

«Сённерйюск» выиграл матч со счетом 2:0, впервые в истории завоевав данный трофей.