Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Мидтьюлланд с экс-игроком Шахтера обыграл Копенгаген в финале Кубка Дании
Другие новости
15 мая 2026, 20:36 | Обновлено 15 мая 2026, 20:43
23
0

Мидтьюлланд с экс-игроком Шахтера обыграл Копенгаген в финале Кубка Дании

Единственный мяч забил Ли Хан Биом

15 мая 2026, 20:36 | Обновлено 15 мая 2026, 20:43
23
0
Мидтьюлланд с экс-игроком Шахтера обыграл Копенгаген в финале Кубка Дании
Мидтьюлланд

В четверг, 14 мая, состоялся финал Кубка Дании между «Копенгагеном» и «Мидтьюлландом».

Встречу принимал стадион «Паркен» в Копенгагене.

Смотрите видео голов этого матча в Telegram-канале Спортивний оглядач

Победу гостям принес точный удар защитника Ли Хан Биома. Этот Кубок Дании стал для «Мидтьюлланда» третьим в истории клуба.

В составе победителя выступает экс-вингер «Шахтера» Дениль Кастильо, в финале он результативными действиями он не отличился.

Кубок Дании. Финал

Копенгаген – Мидтьюлланд – 0:1

Гол: Ли Хан Биом, 81

По теме:
Невероятный путь. Клуб взял титул в европейском чемпионате впервые с 1986
Ужас на улице. В Дании футболиста ранили ножом, его ввели в кому
В Дании болельщики забросали поле бургерами. Что случилось?
Мидтьюлланд Копенгаген Дениль Кастильо
Даниил Кирияка
Даниил Кирияка Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Неудержимая Элина! Свитолина выбила Свентек и вышла в финал WTA 1000 в Риме
Теннис | 15 мая 2026, 01:35 80
Неудержимая Элина! Свитолина выбила Свентек и вышла в финал WTA 1000 в Риме
Неудержимая Элина! Свитолина выбила Свентек и вышла в финал WTA 1000 в Риме

Элина в трех сетах одержала победу над Игой и поборется за трофей с Коко Гауфф

Федорчук раскрыл истинные причины конфликта с руководством Вереса
Футбол | 15 мая 2026, 18:57 0
Федорчук раскрыл истинные причины конфликта с руководством Вереса
Федорчук раскрыл истинные причины конфликта с руководством Вереса

Валерия заставляли подписать контракт на невыгодных условиях

Сергей Ребров выбрал себе новую команду и выдвинул жесткие условия
Футбол | 15.05.2026, 08:08
Сергей Ребров выбрал себе новую команду и выдвинул жесткие условия
Сергей Ребров выбрал себе новую команду и выдвинул жесткие условия
Ринат АХМЕТОВ: «Это мне подарок – золотые медали УПЛ»
Футбол | 15.05.2026, 16:06
Ринат АХМЕТОВ: «Это мне подарок – золотые медали УПЛ»
Ринат АХМЕТОВ: «Это мне подарок – золотые медали УПЛ»
Рико Верховен поразил своим весом перед боем с Усиком
Бокс | 15.05.2026, 07:15
Рико Верховен поразил своим весом перед боем с Усиком
Рико Верховен поразил своим весом перед боем с Усиком
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Бой Усик – Верховен претерпел неожиданные изменения
Бой Усик – Верховен претерпел неожиданные изменения
15.05.2026, 09:27
Бокс
Легендарный клуб хочет купить звезду Шахтера. Сумма трансфера впечатляет
Легендарный клуб хочет купить звезду Шахтера. Сумма трансфера впечатляет
14.05.2026, 08:15 10
Футбол
Сказка закончилась. Определена первая финалистка престижного турнира в Риме
Сказка закончилась. Определена первая финалистка престижного турнира в Риме
14.05.2026, 17:35 6
Теннис
Шанс для Свитолиной. Определена финальная пара супертурнира WTA 1000 в Риме
Шанс для Свитолиной. Определена финальная пара супертурнира WTA 1000 в Риме
15.05.2026, 06:45 11
Теннис
Алексей Гуцуляк принял окончательное решение относительно своего будущего
Алексей Гуцуляк принял окончательное решение относительно своего будущего
15.05.2026, 07:38 7
Футбол
Ребров внес залог за Ермака. Сумма впечатляет
Ребров внес залог за Ермака. Сумма впечатляет
15.05.2026, 10:25 176
Футбол
Экс-тренер Дюбуа откровенно назвал победителя боя Усик – Верховен
Экс-тренер Дюбуа откровенно назвал победителя боя Усик – Верховен
14.05.2026, 09:02
Бокс
Шахтеру нравится лидер Динамо. Колоссальная сумма трансфера
Шахтеру нравится лидер Динамо. Колоссальная сумма трансфера
15.05.2026, 09:06 30
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем