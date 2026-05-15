Мидтьюлланд с экс-игроком Шахтера обыграл Копенгаген в финале Кубка Дании

В четверг, 14 мая, состоялся финал Кубка Дании между «Копенгагеном» и «Мидтьюлландом».

Встречу принимал стадион «Паркен» в Копенгагене.

Смотрите видео голов этого матча в Telegram-канале Спортивний оглядач

Победу гостям принес точный удар защитника Ли Хан Биома. Этот Кубок Дании стал для «Мидтьюлланда» третьим в истории клуба.

В составе победителя выступает экс-вингер «Шахтера» Дениль Кастильо, в финале он результативными действиями он не отличился.

Кубок Дании. Финал

Копенгаген – Мидтьюлланд – 0:1

Гол: Ли Хан Биом, 81