Мидтьюлланд с экс-игроком Шахтера обыграл Копенгаген в финале Кубка Дании
Единственный мяч забил Ли Хан Биом
В четверг, 14 мая, состоялся финал Кубка Дании между «Копенгагеном» и «Мидтьюлландом».
Встречу принимал стадион «Паркен» в Копенгагене.
Победу гостям принес точный удар защитника Ли Хан Биома. Этот Кубок Дании стал для «Мидтьюлланда» третьим в истории клуба.
В составе победителя выступает экс-вингер «Шахтера» Дениль Кастильо, в финале он результативными действиями он не отличился.
Кубок Дании. Финал
Копенгаген – Мидтьюлланд – 0:1
Гол: Ли Хан Биом, 81
SEJR OG EN POKALTITEL MED HJEM TIL MIDTJYLLAND 🏆🖤❤️#FCKFCM pic.twitter.com/u4Dt8dDNmN— FC Midtjylland (@fcmidtjylland) May 14, 2026
