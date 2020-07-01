Клуб Довбика сенсационно выиграл Кубок Дании

23-летний нападающий Артем Довбик, который четыре года назад вызывался в национальную сборную Украины, стал обладателем Кубка Дании.

На пути к финалу Довбик сыграл в пяти матчах за «Сендерйюск» и даже забил два мяча. Но финальный поединок против «О́льборга» Артем провел в запасе.

Впрочем, отсутствие Довбика не помешало «Сендерйюску» сенсационно выиграть трофей, одержав в финале победу со счетом 2:0.

Для клуба это первый выигранный национальный кубок в истории. Ранее «Сендерйюск» мог похвастаться лишь титулом вице-чемпиона Дании по итогам сезона 2015/16.

Отметим, что всего в этом сезоне Довбик провел 22 матча за «Сендерйюск», где играет на правах аренды. Забил 4 мяча и сделал 1 ассист. Права на форварда принадлежат «Мидтьюлланду».

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