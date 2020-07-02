Вот это поворот! Экс-игрок Динамо утверждает, что его избила бывшая жена

В конце июня бывший футболист «Динамо» Дуду, ныне выступающий за «Палмейрас», оказался в полицейском участке, где давал пояснения по поводу заявления, написанного его экс-супругой Маллу Оханной. Та утверждала, что подверглась избиению со стороны футболиста, но после посещения правоохранителей Дуду и его юрист заявили, что предоставят доказательства, которые «дадут понять правду о том, что же произошло».

Спустя неделю бразильские СМИ сообщают, что ситуация изменилась на 180 градусов. Теперь уже Дуду обвиняет свою бывшую жену в нанесении побоев различной степени тяжести.

В доказательство футболист «Палмейраса» и его законные представители предоставили видео, на котором видно, как происходило общение Дуду и Маллу Оханны. На видео попадает момент, когда женщина начинает вести себя очень агрессивно и вызывающе – толкает Дуду, а когда тому удается проскользнуть в машину, бросается на него и начинает наносить удары.

Пока неизвестно, как квалифицирует данное доказательство полиция, и дойдет ли дело до суда, но Дуду, кажется, угодил еще в ту «Санта-Барбару»…

Отметим, что накануне появилась информация о возможном скором отъезде Дуду из «Палмейраса» в один из клубов Катара в обмен на 15 миллионов евро.