Вот это поворот! Экс-игрок Динамо утверждает, что его избила бывшая жена

Дуду никак не может разобраться с прежней супругой Маллу Оханной

  • 02.07.2020 10:22
  • 2182 просмотра
  • 4 комментария
Вот это поворот! Экс-игрок Динамо утверждает, что его избила бывшая жена
© Twitter. Дуду и Маллу Оханна

В конце июня бывший футболист «Динамо» Дуду, ныне выступающий за «Палмейрас», оказался в полицейском участке, где давал пояснения по поводу заявления, написанного его экс-супругой Маллу Оханной. Та утверждала, что подверглась избиению со стороны футболиста, но после посещения правоохранителей Дуду и его юрист заявили, что предоставят доказательства, которые «дадут понять правду о том, что же произошло».

Спустя неделю бразильские СМИ сообщают, что ситуация изменилась на 180 градусов. Теперь уже Дуду обвиняет свою бывшую жену в нанесении побоев различной степени тяжести.

В доказательство футболист «Палмейраса» и его законные представители предоставили видео, на котором видно, как происходило общение Дуду и Маллу Оханны. На видео попадает момент, когда женщина начинает вести себя очень агрессивно и вызывающе – толкает Дуду, а когда тому удается проскользнуть в машину, бросается на него и начинает наносить удары.

Пока неизвестно, как квалифицирует данное доказательство полиция, и дойдет ли дело до суда, но Дуду, кажется, угодил еще в ту «Санта-Барбару»…

Отметим, что накануне появилась информация о возможном скором отъезде Дуду из «Палмейраса» в один из клубов Катара в обмен на 15 миллионов евро.

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(6 голосов)

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Комментарии
    Akella_147
      Akella_147, 02.07.2020 11:10
    +1
    Скорее всего он решил забанить её. Она поняв, что дело запахло не загородным домиком, а фавелами в трущобах, решила удержать его всеми методами. Видать не получилось, и решила на крайняк оклеветать и срубить бабла. Диагноз типичной шкуры на лицо.
    Ссылка
    Футбол в квадрате
    online
      Футбол в квадрате, 02.07.2020 11:09
    +1
    Ну все понятно, епанутая!
    Ссылка
    marko2020
    online
      marko2020, 02.07.2020 10:54
    +1
    Ухххх горячая баба, значит в постели ещё та штучка
    Ссылка
    rasheed_iverson
      rasheed_iverson, 02.07.2020 10:36
    +1
    який треш...
    Ссылка
    Akella_147
      Akella_147, 02.07.2020 11:10
    +1
    Скорее всего он решил забанить её. Она поняв, что дело запахло не загородным домиком, а фавелами в трущобах, решила удержать его всеми методами. Видать не получилось, и решила на крайняк оклеветать и срубить бабла. Диагноз типичной шкуры на лицо.
    Ссылка
    Футбол в квадрате
    online
      Футбол в квадрате, 02.07.2020 11:09
    +1
    Ну все понятно, епанутая!
    Ссылка
    marko2020
    online
      marko2020, 02.07.2020 10:54
    +1
    Ухххх горячая баба, значит в постели ещё та штучка
    Ссылка
    rasheed_iverson
      rasheed_iverson, 02.07.2020 10:36
    +1
    який треш...
    Ссылка
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