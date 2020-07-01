Экс-хавбек Динамо может отбыть в Катар за 15 миллионов евро

Бывший полузащитник «Динамо» Дуду, ныне играющий за «Палмейрас», может в ближайшее время перебраться в один из клубов, выступающий в чемпионате Катара.

Руководство «Палмейраса» рассматривает возможность продажи 28-летнего футболиста за сумму близкую к 15 миллионам евро.

Контракт Дуду с «Палмейрасом» рассчитан до конца 2023 года. За этот клуб хавбек выступает с января 2015-го, когда его контракт был выкуплен у «Динамо» за 3 миллиона евро.

Ранее сообщалось о том, что Дуду попал в скандал с бывшей женой, которая обвинила футболиста в избиении.