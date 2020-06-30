Смалийчук шантажирует Коломойского? Журналист высказал подозрение

Игорь Цыганык считает, что львовские «Карпаты» докатились до самого дна

  • 30.06.2020 05:19
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Смалийчук шантажирует Коломойского? Журналист высказал подозрение
© Instagram. Игорь Коломойский

Футбольный журналист Игорь Цыганык в авторской программе Циганик Live высказал мнение, что львовские «Карпаты» докатились до самого дна.

Эксперт считает, что Олег Смалийчук решением о невыезде команды на следующий матч чемпионата шантажирует другого владельца половины акций клуба, Игоря Коломойского:

«Информация о том, что «Карпаты» не будут доигрывать сезон – это больше попытка шантажа. У меня такое впечатление, что идет попытка оказать давление на другого инвестора, на Игоря Коломойского, мол дайте нам немного денег. Это выглядит именно так.

Встреча между инвесторами? Я не знаю, когда она может состояться. Особенно в свете последних заявлений, когда идет шантаж. Подозреваю, что Смалийчук оказался в довольно сложной ситуации.

Предыдущий собственник Дыминский все-таки финансировал команду, находил возможности, чтобы команда играла. Поменялся собственник, и управляющая часть теперь уже не имеет возможности функционировать. Как будут разворачиваться события – я не знаю».

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Источник — Циганик LIVE

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