Эспаньол – Реал Мадрид – 0:1. Пятка Бензема. Видео гола и обзор матча

В поединке 32-го тура испанской Ла Лиги «Эспаньол» дома проиграл мадридскому «Реалу».
Единственный гол в матче забил Каземиро после волшебного паса пяткой от Карима Бензема.
Смотрите видео голов и обзор матча «Эспаньол» – «Реал» Мадрид – 0:1.
Лучшие моменты матча Эспаньол - Реал Мадрид
|45'
|ГОЛ ! Мяч забил Каземиро (Реал Мадрид).
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Источник — Sport.ua
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