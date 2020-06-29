ЗИДАН: «Во втором тайме Эспаньол превосходил нас на физическом уровне»

Наставник мадридского «Реала» Зинедин Зидан прокомментировал победу над «Эспаньолом» (1:0) в матче 32-го тура испанской Примеры.

«Эспаньол» занимает последнее место, но они сильно боролись. Соперник хорошо защищался в первом тайме, а во втором превосходил нас на физическом уровне. Я не чувствую, что мы что-то выиграли, все будет решаться вплоть до окончания последнего тура. Посмотрите, как сложно было играть против аутсайдера. Но я очень доволен своими игроками. Выиграть так много игр нелегко, и я должен их поздравить», - сказал Зидан.