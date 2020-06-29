32-й тур
Гранада
1:2
Эйбар
28.06.2020, FT

Реал минимально переиграл Эспаньол и опередил Барсу на два очка

Единственный гол в матче для галактикос забил Каземиро

  • 29.06.2020 00:59
  • 205 просмотров
  • 0 комментариев
Реал минимально переиграл Эспаньол и опередил Барсу на два очка
© ФК Реал Мадрид

В чемпионате Испании 28 июня состоялись матчи 32-го тура Ла Лиги.

В вечернем матче «Реал» минимально переиграл «Эспаньол» (1:0) и опередил «Барселону» на два очка в борьбе за чемпионство. Единственный гол в матче для «галактикос» забил Каземиро после красивого паса пяткой от Карима Бензема.

Верхушка Ла Лиги: «Реал» Мадрид (71), «Барселона» (69), «Атлетико» (58), «Севилья» (54), «Вильярреал» (51), «Хетафе» (49), «Реал Сосьедад» (47), «Валенсия» (46).

Ла Лига. 32-й тур

«Гранада» – «Эйбар» – 1:2

Голы: Сольдадо, 48 – Де Бласис, 16, Кике, 69.

«Гранада»: Эскандель, Вальехо, Диас, Санчес, Нева (Жил Диаш, 73), Вико, Эррера, Брайс (Сольдадо, 46), Пуэртас (Антоньин, 82), Мачис, Фернандес.

«Эйбар»: Дмитрович, Бигас, Корреа, Бургос, Рафа Суариш (Хосе Анхель, 65), Диоп, Альварес, Орельяна (Шарлес, 75), Кике (Экспосито, 87), Инуи (Кристофоро, 66), Де Бласис.

Предупреждение: Санчес, 90+4.

Судья: дель Серро Гранде (Испания).

Гранада. Стадион «Нуэво Лос Карменес».

«Эспаньол» – «Реал» Мадрид – 0:1

Гол: Каземиро, 45.

«Эспаньол»: Диего Лопес, Кабрера, Вила (Педроса, 46), Эспиноса, Давид Лопес (Поль Лосано, 84), Гомес, Дардер (Меламед, 69), Рока, У Лэй (Мелендо, 57), Эмбарба (Кальери, 69), Рауль де Томас.

«Реал»: Куртуа, Серхио Рамос, Марселу, Варан, Карвахаль, Кроос, Иско (Родригу, 64), Каземиру, Вальверде, Бензема, Азар (Винисиус Жуниор, 63).

Предупреждения: Педроса, 68. Винисиус Жуниор, 87.

Судья: Матеу Лаос (Испания).

Корнелья-де-Льобрегат. Стадион «РКДЭ Стэдиум».

Турнирная таблица Ла Лиги

Лучшие моменты матча Гранада - Эйбар
69' ГОЛ ! Мяч забил Кике Гарсия (Эйбар).
48' ГОЛ ! Мяч забил Роберто Сольдадо (Гранада).
16' ГОЛ ! Мяч забил Пабло де Бласис (Эйбар).
Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — Sport.ua

(2 голоса)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности