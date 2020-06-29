Реал минимально переиграл Эспаньол и опередил Барсу на два очка

В чемпионате Испании 28 июня состоялись матчи 32-го тура Ла Лиги.

В вечернем матче «Реал» минимально переиграл «Эспаньол» (1:0) и опередил «Барселону» на два очка в борьбе за чемпионство. Единственный гол в матче для «галактикос» забил Каземиро после красивого паса пяткой от Карима Бензема.

Верхушка Ла Лиги: «Реал» Мадрид (71), «Барселона» (69), «Атлетико» (58), «Севилья» (54), «Вильярреал» (51), «Хетафе» (49), «Реал Сосьедад» (47), «Валенсия» (46).

Ла Лига. 32-й тур

«Гранада» – «Эйбар» – 1:2

Голы: Сольдадо, 48 – Де Бласис, 16, Кике, 69.

«Гранада»: Эскандель, Вальехо, Диас, Санчес, Нева (Жил Диаш, 73), Вико, Эррера, Брайс (Сольдадо, 46), Пуэртас (Антоньин, 82), Мачис, Фернандес.

«Эйбар»: Дмитрович, Бигас, Корреа, Бургос, Рафа Суариш (Хосе Анхель, 65), Диоп, Альварес, Орельяна (Шарлес, 75), Кике (Экспосито, 87), Инуи (Кристофоро, 66), Де Бласис.

Предупреждение: Санчес, 90+4.

Судья: дель Серро Гранде (Испания).

Гранада. Стадион «Нуэво Лос Карменес».

«Эспаньол» – «Реал» Мадрид – 0:1

Гол: Каземиро, 45.

«Эспаньол»: Диего Лопес, Кабрера, Вила (Педроса, 46), Эспиноса, Давид Лопес (Поль Лосано, 84), Гомес, Дардер (Меламед, 69), Рока, У Лэй (Мелендо, 57), Эмбарба (Кальери, 69), Рауль де Томас.

«Реал»: Куртуа, Серхио Рамос, Марселу, Варан, Карвахаль, Кроос, Иско (Родригу, 64), Каземиру, Вальверде, Бензема, Азар (Винисиус Жуниор, 63).

Предупреждения: Педроса, 68. Винисиус Жуниор, 87.

Судья: Матеу Лаос (Испания).

Корнелья-де-Льобрегат. Стадион «РКДЭ Стэдиум».

Турнирная таблица Ла Лиги