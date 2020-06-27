«Реалу» удалось позитивно возобновить сезон Ла Лиги. Команда Зинедина Зидана выиграла четыре матча подряд и уже выполнила первую задачу - мадридцы воспользовались одной потерей очков «Барселоны» и догнали конкурента в турнирной таблице, а по дополнительным показателям и вовсе вышли вперед. А учитывая более простой календарь, «Реалу» вполне можно отдать небольшой фаворитизм в битве за титул.
У мадридской команды на рестарте чемпионата все хорошо как с обороной (всего 2 пропущенных гола), так и с атакой (10 голов), и подопечные Зидана выглядят вполне уверенно. Чего не сказать об «Эспаньоле».
Каталонская команда возобновила чемпионат с победы, однако затем потерпела два поражения и сыграла вничью, что отбросило ее на последнее место в таблице. Весьма неожиданно участник плей-офф Лиги Европы имеет высокие перспективы вылета в Сегунду.
У «Эспаньола» 24 очка, а до спасительного 17-го места целых 8 пунктов и довольно сложный календарь.
Перед игрой у «Реала» нет особых проблем с травмированными, а среди дисквалифицированных только Лука Модрич.
28 июня, воскресенье
|«Эспаньол» — «Реал»
|Барселона. Начало - в 23:00
|ТВ-трансляция на «Футбол 1»
|Прогноз Sport.ua — 0:3
Источник — Sport.ua
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