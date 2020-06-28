Сегодня «Мариуполь» в 28-м туре УПЛ дома обыграл «Днепр-1» со счетом 2:1.
Вашему вниманию обзор самых ярких моментов матча:
Лучшие моменты матча Мариуполь - Днепр-1
|66'
|ГОЛ ! С пенальти забил Алексей Хобленко (Днепр-1).
|45'
|ГОЛ ! Мяч забил Алексей Кащук (Мариуполь).
|24'
|ГОЛ ! Мяч забил Виктор Корниенко (Мариуполь).
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Олег Дидух, Sport.ua
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