В воскресенье, 28 июня, состоится матч 28 тура УПЛ между «Мариуполем» и «Днепром-1». Перед стартом второго этапа чемпионата, именно эти два клуба рассматривались как фавориты второй «шестерки», между которыми развернется основная борьба за первое место в группе. За пять туров до завершения днепряне опережают азовцев на четыре очка, и в случае положительного результата в Мариуполе, значительно улучшат свои шансы на выигрыш в группе.

Хозяева поля в среду сыграли напряженный поединок полуфинала Кубка Украины с полтавской «Ворсклой». Основное и дополнительное время не выявило победителя (1:1), только в серии пенальти более точными были футболисты из Полтавы, которые поборются за трофей. Поэтому команда Александра Бабича будет играть на фоне изнурительного поединка, и наставнику «мариупольцев» придется включать в основной состав резервистов.

После возобновления чемпионата азовцы провели три поединка, в которых ни разу не проиграли. Сначала «Мариуполь» расписал мировую с «Олимпиком» (2:2) и «Ворсклой» (1:1), а в прошлом туре разгромил дома «Львов» (3:0). Наконец восстановил свои кондиции опытный форвард Руслан Фомин, он в матче с львовянами записал на свой счет дубль. Это его первые голы в сезоне, большую часть которого Руслан пропустил из-за травм.

«Днепр-1» в 27-м туре тоже стал жертвой полтавской «Ворсклы». На выезде команда Дмитрия Михайленко уступила со счетом 0:2. После игры наставник отметил низкую реализацию моментов у своих футболистов и отличную игру вратаря «Ворсклы». Также остались вопросы к судейству, по мнению Михайленко оно было некачественным и повлияло на исход матча. К этому поединку «Днепр-1» имел две победы над «Олимпиком» и «Львовом» с общим счетом 5:2.

На втором этапе чемпионата «Мариуполь» и «Днепр-1» уже встречались между собой в марте этого года, тогда победу праздновали днепряне со счетом 2:0.

Кадровая ситуация накануне поединка выглядит следующим образом. «Днепру-1» из-за перебора желтых карточек не смогут помочь защитник Максим Лопыренок и вингер Дмитрий Коркишко. Однако эти потери не должны стать большой проблемой для Дмитрия Михайленко, ведь его команда хорошо укомплектована.

«Мариупольцам» сможет помочь в матче с днепрянами Валерий Федорчук, который пропускал кубковый поединок из-за дисквалификации. Главная проблема тренерского штаба «Мариуполя» - это психологически восстановить игроков после поражения от «Ворсклы». Удастся ли ее решить - покажет игра.

Ориентировочные составы:

«Мариуполь»: Гальчук – Кирюханцев, Чоботенко, Яворский, Полегенько, Мишнев, Федорчук, Топалов, Горбунов, Кулаков, Фомин.

«Днепр-1»: Юрчук – Цуриков, Логинов, Сваток, Адамюк, Кравченко, Ди Франко, Когут, Булеца, Тейлор, Хобленко.

28 июня, воскресенье