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28.06.2020 17:00   ТВ-трансляция: 

Мариуполь – Днепр-1. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины

Сможет ли команда Александра Бабича психологически восстановиться после вылета из Кубка?

  • 27.06.2020 14:00
  • 995 просмотров
  • 7 комментариев
Мариуполь – Днепр-1. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
© СК Днепр-1

В воскресенье, 28 июня, состоится матч 28 тура УПЛ между «Мариуполем» и «Днепром-1». Перед стартом второго этапа чемпионата, именно эти два клуба рассматривались как фавориты второй «шестерки», между которыми развернется основная борьба за первое место в группе. За пять туров до завершения днепряне опережают азовцев на четыре очка, и в случае положительного результата в Мариуполе, значительно улучшат свои шансы на выигрыш в группе.

Хозяева поля в среду сыграли напряженный поединок полуфинала Кубка Украины с полтавской «Ворсклой». Основное и дополнительное время не выявило победителя (1:1), только в серии пенальти более точными были футболисты из Полтавы, которые поборются за трофей. Поэтому команда Александра Бабича будет играть на фоне изнурительного поединка, и наставнику «мариупольцев» придется включать в основной состав резервистов.

После возобновления чемпионата азовцы провели три поединка, в которых ни разу не проиграли. Сначала «Мариуполь» расписал мировую с «Олимпиком» (2:2) и «Ворсклой» (1:1), а в прошлом туре разгромил дома «Львов» (3:0). Наконец восстановил свои кондиции опытный форвард Руслан Фомин, он в матче с львовянами записал на свой счет дубль. Это его первые голы в сезоне, большую часть которого Руслан пропустил из-за травм.

«Днепр-1» в 27-м туре тоже стал жертвой полтавской «Ворсклы». На выезде команда Дмитрия Михайленко уступила со счетом 0:2. После игры наставник отметил низкую реализацию моментов у своих футболистов и отличную игру вратаря «Ворсклы». Также остались вопросы к судейству, по мнению Михайленко оно было некачественным и повлияло на исход матча. К этому поединку «Днепр-1» имел две победы над «Олимпиком» и «Львовом» с общим счетом 5:2.

На втором этапе чемпионата «Мариуполь» и «Днепр-1» уже встречались между собой в марте этого года, тогда победу праздновали днепряне со счетом 2:0.

Кадровая ситуация накануне поединка выглядит следующим образом. «Днепру-1» из-за перебора желтых карточек не смогут помочь защитник Максим Лопыренок и вингер Дмитрий Коркишко. Однако эти потери не должны стать большой проблемой для Дмитрия Михайленко, ведь его команда хорошо укомплектована.

«Мариупольцам» сможет помочь в матче с днепрянами Валерий Федорчук, который пропускал кубковый поединок из-за дисквалификации. Главная проблема тренерского штаба «Мариуполя» - это психологически восстановить игроков после поражения от «Ворсклы». Удастся ли ее решить - покажет игра.

Ориентировочные составы:

«Мариуполь»: Гальчук – Кирюханцев, Чоботенко, Яворский, Полегенько, Мишнев, Федорчук, Топалов, Горбунов, Кулаков, Фомин.

«Днепр-1»: Юрчук – Цуриков, Логинов, Сваток, Адамюк, Кравченко, Ди Франко, Когут, Булеца, Тейлор, Хобленко.

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28 июня, воскресенье

«Мариуполь» – «Днепр-1»
Мариуполь. Стадион имени В.Бойко. 17:00
ТВ-трансляция на телеканале «Футбол 1»
МАРИУПОЛЬ — ДНЕПР-1. ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА
Арбітр: Анатолий Абдула (Харьков)
Прогноз Sport.ua — 0:2
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Денис Шаховец, Sport.ua

(4 голоса)

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Комментарии
    Николай Власов
      Николай Власов, 27.06.2020 15:50
    0
    Mukola Puzh, 26.06.2020 21:42
    Маріуполь тут програє, хто забє з Дніпра я знаю: Крава, Назік та Булеца, ось така весела пєсса. Це 0:3 і це поразка, не пишіть фігні будь ласка
    Поживём Увидем
    Ссылка
    Mukola Puzh
      Mukola Puzh, 26.06.2020 22:22
    0
    dgurkis, 26.06.2020 22:17
    Красиво Вы меня сделали, но! Я, думаю Фома парочку положит!
    Час покаже Я б поставив на тб 1.5, думаю не прогадав би)
    Ссылка
    dgurkis
    online
      dgurkis, 26.06.2020 22:18
    0
    dgurkis, 26.06.2020 22:17
    Красиво Вы меня сделали, но! Я, думаю Фома парочку положит!
    Харьков, не провтыкает!
    Ссылка
    dgurkis
    online
      dgurkis, 26.06.2020 22:17
    +2
    Mukola Puzh, 26.06.2020 21:42
    Маріуполь тут програє, хто забє з Дніпра я знаю: Крава, Назік та Булеца, ось така весела пєсса. Це 0:3 і це поразка, не пишіть фігні будь ласка
    Красиво Вы меня сделали, но! Я, думаю Фома парочку положит!
    Ссылка
    Mukola Puzh
      Mukola Puzh, 26.06.2020 21:42
    +4
    dgurkis, 26.06.2020 21:22
    Мариуполь, не балуй!
    Ти Дніпруху запакуй!
    Сила, волю і відвага,
    То казацька наша слава!
    Маріуполь тут програє, хто забє з Дніпра я знаю: Крава, Назік та Булеца, ось така весела пєсса. Це 0:3 і це поразка, не пишіть фігні будь ласка
    Ссылка
    dgurkis
    online
      dgurkis, 26.06.2020 21:22
    +1
    Мариуполь, не балуй!
    Ти Дніпруху запакуй!
    Сила, волю і відвага,
    То казацька наша слава!
    Ссылка
    8number
    online
      8number, 25.06.2020 19:19
    +1
    1:2 твёрдо и четко.
    Ссылка
    Mukola Puzh
      Mukola Puzh, 26.06.2020 21:42
    +4
    dgurkis, 26.06.2020 21:22
    Мариуполь, не балуй!
    Ти Дніпруху запакуй!
    Сила, волю і відвага,
    То казацька наша слава!
    Маріуполь тут програє, хто забє з Дніпра я знаю: Крава, Назік та Булеца, ось така весела пєсса. Це 0:3 і це поразка, не пишіть фігні будь ласка
    Ссылка
    dgurkis
    online
      dgurkis, 26.06.2020 22:17
    +2
    Mukola Puzh, 26.06.2020 21:42
    Маріуполь тут програє, хто забє з Дніпра я знаю: Крава, Назік та Булеца, ось така весела пєсса. Це 0:3 і це поразка, не пишіть фігні будь ласка
    Красиво Вы меня сделали, но! Я, думаю Фома парочку положит!
    Ссылка
    dgurkis
    online
      dgurkis, 26.06.2020 21:22
    +1
    Мариуполь, не балуй!
    Ти Дніпруху запакуй!
    Сила, волю і відвага,
    То казацька наша слава!
    Ссылка
    8number
    online
      8number, 25.06.2020 19:19
    +1
    1:2 твёрдо и четко.
    Ссылка
    Николай Власов
      Николай Власов, 27.06.2020 15:50
    0
    Mukola Puzh, 26.06.2020 21:42
    Маріуполь тут програє, хто забє з Дніпра я знаю: Крава, Назік та Булеца, ось така весела пєсса. Це 0:3 і це поразка, не пишіть фігні будь ласка
    Поживём Увидем
    Ссылка
    Mukola Puzh
      Mukola Puzh, 26.06.2020 22:22
    0
    dgurkis, 26.06.2020 22:17
    Красиво Вы меня сделали, но! Я, думаю Фома парочку положит!
    Час покаже Я б поставив на тб 1.5, думаю не прогадав би)
    Ссылка
    dgurkis
    online
      dgurkis, 26.06.2020 22:18
    0
    dgurkis, 26.06.2020 22:17
    Красиво Вы меня сделали, но! Я, думаю Фома парочку положит!
    Харьков, не провтыкает!
    Ссылка
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