Новак ДЖОКОВИЧ: «Приношу глубокие извинения»

Лидер мирового рейтинга Новак Джокович опубликовал официальное заявление в связи со вспышкой коронавируса на турнире «Adria Tour».
Напомним, сегодня серб подтвердил и свой позитивный тест, а ранее заразились болгарин Григор Димитров, хорват Борна Чорич и нескольких тренеров.
«Все, что мы делали последние месяцы, происходило от чистого сердца и из лучших побуждений. Наш турнир должен был объединить игроков и продемонстрировать солидарность и сопереживание внутри региона.
«Adria Tour» был предназначен для того, чтобы помочь и уже известным, и начинающим теннисистам из Юго-Восточной Европы посоревноваться в то время, пока сезон еще не возобновился официально из-за ситуации с коронавирусом.
Все вырученные средства должны были достаться нуждающимся людям, и я счастлив, что эта идея всем пришлась по душе. Мы организовали турнир в тот момент, когда ослабла эпидемия, и думали, что все необходимые правила были соблюдены.
К сожалению, вирус все еще никуда не делся – это новая реальность, в которой нам нужно научиться жить и справляться с проблемами. Надеюсь, со временем ситуация улучшится и мы сможем вернуться к обычной жизни, какой она была до коронавируса.
Приношу глубокие извинения за каждый отдельный случай заболевания. Надеюсь, они не повлекут за собой осложнений, и все быстро восстановятся.
Я буду на самоизоляции в течение 14 дней, а через 5 дней сдам повторный тест», – гласит сообщение на официальном сайте теннисиста.
Ранее сообщалось, что также заражена и жена Джоковича Елена.
Источник — Официальный сайт Новака Джоковича
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.