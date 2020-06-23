Новак ДЖОКОВИЧ: «Приношу глубокие извинения»

Сербский теннисист - о вспышке коронавируса на организованном им турнире

  • 23.06.2020 16:20
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Новак ДЖОКОВИЧ: «Приношу глубокие извинения»
© ATP. Новак Джокович

Лидер мирового рейтинга Новак Джокович опубликовал официальное заявление в связи со вспышкой коронавируса на турнире «Adria Tour».

Напомним, сегодня серб подтвердил и свой позитивный тест, а ранее заразились болгарин Григор Димитров, хорват Борна Чорич и нескольких тренеров.

«Все, что мы делали последние месяцы, происходило от чистого сердца и из лучших побуждений. Наш турнир должен был объединить игроков и продемонстрировать солидарность и сопереживание внутри региона.

«Adria Tour»  был предназначен для того, чтобы помочь и уже известным, и начинающим теннисистам из Юго-Восточной Европы посоревноваться в то время, пока сезон еще не возобновился официально из-за ситуации с коронавирусом.

Все вырученные средства должны были достаться нуждающимся людям, и я счастлив, что эта идея всем пришлась по душе. Мы организовали турнир в тот момент, когда ослабла эпидемия, и думали, что все необходимые правила были соблюдены.

К сожалению, вирус все еще никуда не делся – это новая реальность, в которой нам нужно научиться жить и справляться с проблемами. Надеюсь, со временем ситуация улучшится и мы сможем вернуться к обычной жизни, какой она была до коронавируса.

Приношу глубокие извинения за каждый отдельный случай заболевания. Надеюсь, они не повлекут за собой осложнений, и все быстро восстановятся.

Я буду на самоизоляции в течение 14 дней, а через 5 дней сдам повторный тест», – гласит сообщение на официальном сайте теннисиста.

Ранее сообщалось, что также заражена и жена Джоковича Елена. 
 

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