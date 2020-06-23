Джокович сдал позитивный тест на коронавирус

Лидер рейтинга ATP Новак Джокович сдал позитивный тест на COVID-19. Об этом сообщил сербский журналист Саша Озмо (Sport Klub).

Напомним, Джокович был инициатором проведения серии турниров «Adria Tour». После соревнований в хорватском Задаре коронавирус обнаружили у болгарина Григора Димитрова, хорвата Борны Чорича и нескольких тренеров.

Отмечается, что результат теста жены также позитивный, а детей – негативный.