Коронавирус атакует теннис. Заражены Чорич и тренер Джоковича

Хорватский теннисист Борна Чорич вслед за болгарином Григором Димитровым сдал положительный тест на коронавирус.

Оба принимали участие в турнире «Adria Tour», который проходил в хорватском городе Задар, там же заразились тренер Новака Джоковича по физической подготовке Марко Паники, а также тренер Димитрова Кристиан Гро. Всего организаторы сделали 22 теста, три из которых показали позитивный результат.

Ранее сообщалось, что финал соревнований между Новаком Джоковичем и Андреем Рублевым отменен.

Сам Джокович не захотел проходить тестирование в Задаре, он решил немедленно вернуться в Белград и связаться с компетентным эпидемиологом, чтобы принять определенные меры.