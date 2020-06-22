Коронавирус атакует теннис. Заражены Чорич и тренер Джоковича

Турнир в Хорватии не прошел без негативных последствий

  • 22.06.2020 10:56
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Коронавирус атакует теннис. Заражены Чорич и тренер Джоковича
© ATP

Хорватский теннисист Борна Чорич вслед за болгарином Григором Димитровым сдал положительный тест на коронавирус.

Оба принимали участие в турнире «Adria Tour», который проходил в хорватском городе Задар, там же заразились тренер Новака Джоковича по физической подготовке Марко Паники, а также  тренер Димитрова Кристиан Гро. Всего организаторы сделали 22 теста, три из которых показали позитивный результат.

Ранее сообщалось, что финал соревнований между Новаком Джоковичем и Андреем Рублевым отменен

Сам Джокович не захотел проходить тестирование в Задаре, он решил немедленно вернуться в Белград и связаться с компетентным эпидемиологом, чтобы принять определенные меры.

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Источник — Kurir

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