Димитров заразился коронавирусом, финал Adria Tour отменили

В теннисе снова неспокойно

  • 22.06.2020 09:18
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Димитров заразился коронавирусом, финал Adria Tour отменили
© ATP. Григор Димитров

Болгарский теннисист Григор Димитров сообщил, что заразился коронавирусной инфекцией. 

«Всем привет! Я хотел бы связаться со всеми вами и сообщить моим болельщикам и друзьям, что я сдал положительный тест на COVID-19, когда вернулся в Монако. Я хотел бы убедиться, что все, кто контактировал со мной последние несколько дней, прошли тестирование и предприняли необходимые меры. 

Я очень извиняюсь, если я нанес кому-то вред. Сейчас я вернулся домой и восстанавливаюсь. Спасибо за вашу поддержку и, пожалуйста, берегите себя и будьте здоровы», – написал Григор в инстаграме.

Отметим, что в воскресенье должен был состояться финал турнира «Adria Tour», в котором принимал участие Димитров. Но организаторы приняли решение не проводить финальную встречу, в которой должны были сразится Новак Джокович и Андрей Рублев.

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Источник — Instagram

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