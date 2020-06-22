Димитров заразился коронавирусом, финал Adria Tour отменили

Болгарский теннисист Григор Димитров сообщил, что заразился коронавирусной инфекцией.
«Всем привет! Я хотел бы связаться со всеми вами и сообщить моим болельщикам и друзьям, что я сдал положительный тест на COVID-19, когда вернулся в Монако. Я хотел бы убедиться, что все, кто контактировал со мной последние несколько дней, прошли тестирование и предприняли необходимые меры.
Я очень извиняюсь, если я нанес кому-то вред. Сейчас я вернулся домой и восстанавливаюсь. Спасибо за вашу поддержку и, пожалуйста, берегите себя и будьте здоровы», – написал Григор в инстаграме.
Отметим, что в воскресенье должен был состояться финал турнира «Adria Tour», в котором принимал участие Димитров. Но организаторы приняли решение не проводить финальную встречу, в которой должны были сразится Новак Джокович и Андрей Рублев.
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Hi Everyone-I want to reach out and let my fans and friends know that I tested positive back in Monaco for Covid-19. I want to make sure anyone who has been in contact with me during these past days gets tested and takes the necessary precautions. I am so sorry for any harm I might have caused. I am back home now and recovering. Thanks for your support and please stay safe and healthy. GD
Источник — Instagram
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